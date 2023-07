Dry Your Wet Shoes : घंटो का काम मिनटो में! पावसाळ्यात शूज पटकन सुकवेल हे Electric Device

Dry Your Wet Shoes : आज आम्ही तुम्हाला अशा हॅन्गरबद्दल सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही कपडे किंवा शूज लवकर सुकवू शकता. आम्ही ज्या उत्पादनाबद्दल बोलणार आहोत ते पोर्टेबल इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्रायर हॅन्गर आहे. विजेवर चालणारे हॅन्गर गरम हवा फेकून कपडे किंवा शूज लवकर सुकवू शकतात.

पावसाळा आला आहे. पावसाळ्यात भिजण्याची भीती असते. पावसात कपडे तर भिजतातच पण चपलाही भिजतात. कपडे लवकर सुकतात, पण शूज सुकायला वेळ लागतो. देशभरात मान्सूनचा प्रभाव पहायला मिळत आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (Lifestyle)

त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्यात बर्‍याच प्रकारच्या समस्या उद्भवतात, परंतु सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे शूज आणि चप्पल भिजणे. (Dry Your Wet Shoes : Dry Your Wet Shoes with Ease Introducing the Rs 549 Device That's in High Demand)

या समस्येने अनेकांना त्रास होतो. शूज ओले झाल्यानंतर खराब होऊ लागतात. ओल्या शूजमध्ये बॅक्टेरिया वाढू लागतात. त्यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. यामुळे पायांना इनफेक्शन होण्याची भीती असते. म्हणून शूज कोरडे ठेवणे फार महत्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही हॅक्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे शूज आणि चप्पल कोरडी आणि स्वच्छ ठेवू शकता.

पण अशी अनेक उत्पादने बाजारात आली आहेत, ज्यामुळे गोष्टी लवकर सुकतात. कोणीही कधीही लक्षात घेत नाही किंवा खरेदी करण्यास संकोच करत नाही. आज आम्ही तुम्हाला अशा हॅन्गरबद्दल सांगणार आहोत, ज्याद्वारे तुम्ही कपडे किंवा शूज लवकर सुकवू शकता. चला त्याबद्दल जाणून घेऊया.

पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कपडे ड्रायर हॅन्गर

आम्ही ज्या उत्पादनाबद्दल बोलणार आहोत ते पोर्टेबल इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्रायर हॅन्गर आहे. विजेवर चालणारे हॅन्गर गरम हवा फेकून कपडे किंवा शूज लवकर सुकवू शकतात. म्हणजे तुम्हाला सूर्यप्रकाशाचीही गरज भासणार नाही. विशेष गोष्ट म्हणजे ते वस्तूंना इजा न करता कोरडे करू शकते. (Shoe)

हे कस काम करत

हे सामान्य हॅन्गरसारखे आहे. तुम्हाला ते कुठेतरी टांगावे लागेल आणि कपडे किंवा शूज बसवावे लागतील आणि प्लग ऑन करावे लागतील. त्यानंतर ते काम सुरू होते. हा हँडर पूर्णपणे प्लास्टिकचा आहे. पण गरम हवेने ते वितळणार नाही, कारण त्यात कडक प्लास्टिक वापरण्यात आले आहे.

किंमत देखील कमी आहे

किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर ते फक्त 549 रुपये देऊन खरेदी करता येते. तुम्ही ते कोणत्याही ई-कॉमर्स वेबसाइटवरून खरेदी करू शकता. हे ऑफलाइन देखील खरेदी केले जाऊ शकते. त्याची किंमत 500 ते 1000 दरम्यान असेल.