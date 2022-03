Calligraphy: भावना अशा करा व्यक्त! कॅलिग्राफीसह हटके पद्धतीने होईल मन मोकळं; जाणून घ्या!

कुणाचीही कॉपी केलेलं नसेल, पूर्वी कुठेच पाहिलेलं नसेल अशा तुमच्या हटके अशा निरनिराळ्या अंदाजात तुम्हाला स्वतःच्या भावना इतरांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत? शब्द तुमचे असतील तर उत्तमच. पण, तुम्हाला लिहिता येत नसेल तरही चालेल. भावना महत्त्वाच्या. फक्त त्यासाठी कॅलिग्राफर (सुलेखक)ला सांगा. तो शब्दांत उतरवून त्याला कॅलिग्राफीमध्ये (सुलेखन) नटवून, सजवून हटके स्वरूपात डिजिटल इमेज तयार करून देईल.

कॅलिग्राफीत काय काय करता येईल?

तुमच्या स्वतःच्या अगदी वेगळ्या अशा रुबाबात सोशल मीडियावर कुणाला तुमच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील. गोडी-गुलाबीने सॉरी म्हणायचे असे, आई-वडील, मित्र, भाऊ, बहिणीची क्षमा मागायची आहे, आभार मानायचे आहे, कुणाच्या दुःखात सहभागी व्हायच आहे, नवीन व्यवसाय सुरु करायचा आहे, व्यवसायाची जाहिरात करायची आहे, पत्रिका छापून हव्या आहेत, वर-वधूंची नावे लिहायची आहे, पुस्तकांचे मुखपृष्ठ सजवायचे आहे, तुम्ही काढलेल्या किंवा स्वतःच्या फोटोवर काही लिहायचे आहे इत्यादी काहीही असले तरी तुमचे म्हणणे थोडक्यात मांडा. त्याचे कॅलिग्राफीतून एका सुंदर इमेजमध्ये रुपांतर होईल. (Express feelings like this! With calligraphy, the mind will be free; Find out!)

हेही वाचा: गुरू-शिष्याच्या ‘कॅलिग्राफी’ कलेचा असाही गौरव!

कवी, गझलकारांना उपयोग:

फेसबुक, व्हाट्सॲप सारख्या सोशल मीडिया साईट्सचा जन्म झाल्यापासून शीघ्रकवींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे, तुमची शब्दरचना, कविता, शेर, गझल गाजते. यातून तुमची लोकप्रियता जगभर वाढते. नवे वलय प्राप्त होते. अशा नव कवींनी या हटके कलेचा वापर केल्यास त्यांना प्रस्तुतीसाठी नक्कीच फायदा होईल.

सुंदर हस्ताक्षर आणि कॅलिग्राफीतील फरक:

‘कॅलिग्राफी’चे मूळ हस्ताक्षर सुंदर असण्यात आहे. हस्ताक्षर वळणदार असेल तर कॅलिग्राफी अवघड नाही. यात शब्द किंवा अक्षर किती वळणदार आणि आकर्षकपणे मांडले जातात यावर कॅलिग्राफी ठरते. यासाठीही नियमित सराव आवश्यक आहे. मात्र, ठरवले तर कॅलिग्राफी करणे अवघड नाही.

हेही वाचा: सी लायनने केली कॅलिग्राफी

कॅलिग्राफीचे फायदे काय?

या डिजिटल इमेज तुम्ही व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल आदी सोशल मीडियामध्ये सर्वत्र वापरू शकता. डीपी, प्रोफाइल पीक, कव्हर फोटो काहीही असले तरी तिथे ही कॅलिग्राफी सर्वांचे आकर्षण नक्कीच ठरेल. आपले मित्र मैत्रिणी, नियमित वाचक, काव्यरसिक या इमेजेस सेव्ह करून ठेवतात, व्हायरल करतात. त्यामुळे, तुम्हाला अनेक लाभ होतीलच.

फोटोग्राफीलाही उपयोगी:

अल्बम डिझाईनमध्ये, एन्लार्जमेंटमध्ये, व्हिडीओ, ग्राफिक्स डिझाईनमध्ये, फोटो किंवा पेजला अनुरूप अशा ओळी, गाणी, कविता, चारोळी तुमचे मूल्य वाढवतात. त्यामुळे, फोटोग्राफर देखील या कलेचा उपयोग करीत आपल्या फोटोग्राफीला नव्या उंचीवर नेऊ शकतो. तसेच, ग्राहकाच्या संग्रही असलेल्या या फाइल्स कितीही वेळा वापरू शकता. या कलेत अक्षर तसेच शब्दसंख्येवर दर अवलंबून आहेत.