फ्युजन रेसिपी : आरोग्यपूर्ण मुखवास

वैशाली भोसले साहित्य : भाजलेली बडीशेप शंभर ग्रॅम, शंभर ग्रॅम धनाडाळ, एक टेबल स्पून ओवा, दोन टेबल स्पून पांढरे तीळ, दोन-चार लवंगा, दोन अगदी लहान दालचिनीचे तुकडे, चार-पाच टेबल स्पून ज्येष्ठमध पावडर..कृती : मंद गॅसवर प्रथम फ्राय पॅन किंवा लोखंडी कढईमध्ये लवंगा, दालचिनी दोन-तीन मिनिटे भाजून घेणे. त्यानंतर त्यातच ओवा, पांढरे तीळ घालून तेही दोन-तीन मिनिटे भाजून घेणे. याच मिश्रणात भाजकी बडीशेप आणि धनाडाळ टाकून सर्व जिन्नस व्यवस्थित एकत्र मिक्स करून भाजून घेणे. जास्तीत जास्त फक्त पाच-सात मिनिटे हे सर्व जिन्नस भाजावेत. जास्त भाजले, तर मुखवासाचा रंग बदलतो. बडीशेप भाजलेलीच घेतल्याने वेळही वाचतो. हे सर्व भाजलेले मिश्रण थोडे थंड झाले, की मिक्सरवर किंचित जाडसर बारीक करून घ्यावे. हे बारीक केलले मिश्रण एका ताटात काढून घेऊन त्यात ज्येष्ठमध पावडर घालून सर्व मिश्रण चमच्याने व्यवस्थित एकजीव करून घ्या. एका एअर टाईट बरणीमध्ये मुखवास भरून ठेवा. यात साखरेऐवजी ज्येष्ठमध पावडर घातल्याने मधुमेह असलेले लोकही हा मुखवास खाऊ शकतात. मुखवासाचे मुख्य फायदे म्हणजे अपचन कमी होते, फुगणे आणि गॅस कमी होतो, तोंडाची दुर्गंधी दूर होते, पचन सुधारते, तसेच यात असलेले घटक रक्ताभिसरण सुधारण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. मुखवासातील घटक उदाहरणार्थ बडीशेप आतड्यांसंबंधी स्नायूंना आराम देतात आणि ओवा वायू बाहेर काढण्यास मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.