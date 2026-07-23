लाइफस्टाइल

फ्युजन रेसिपी : आरोग्यपूर्ण मुखवास

ज्येष्ठमध पावडरमुळे मधुमेह असलेल्यांसाठीही योग्य, अपचन-गॅस कमी करून तोंडाची दुर्गंधी दूर करणारा आरोग्यदायी फ्युजन मुखवास
The sugar-free mouth freshener is an easy and healthy addition to your daily diet.

The sugar-free mouth freshener is an easy and healthy addition to your daily diet.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वैशाली भोसले

साहित्य : भाजलेली बडीशेप शंभर ग्रॅम, शंभर ग्रॅम धनाडाळ, एक टेबल स्पून ओवा, दोन टेबल स्पून पांढरे तीळ, दोन-चार लवंगा, दोन अगदी लहान दालचिनीचे तुकडे, चार-पाच टेबल स्पून ज्येष्ठमध पावडर.

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