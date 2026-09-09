Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!

Best Ganpati Decoration Ideas for Home 2026: गणेशोत्सव २०२६ च्या तयारीला आता सुरुवात झाली आहे. यावर्षी १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी लाडक्या बाप्पाचे आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी घरोघरी आरास आणि सजावटीची जय्यत तयारी केली जाते. गेल्या काही वर्षांत थर्माकोल ऐवजी इको-फ्रेंडली, शाश्वत आणि थीमेटिक (विषयाधारित) सजावटीला मोठी पसंती दिली जात आहे. जर तुम्हालाही या वर्षी घरच्या घरी अगदी सोप्या आणि आकर्षक पद्धतीने बाप्पाची सजावट करायची असेल, तर २०२६ मधील या १० सर्वोत्तम आयडिया नक्की ट्राय करा- .निसर्गाधारित अन् पर्यावरणपूरक थीम्स (Eco-Friendly Themes)केळीच्या पानांची सजावट: दीड दिवसांच्या बाप्पासाठी ही सर्वोत्तम आयडिया आहे. ताज्या केळीच्या पानांचा बॅकड्रॉप बनवून त्यावर झेंडूची फुले, तोरणे आणि पितळी दिवे वापरून अत्यंत सात्विक अन् सुंदर देखावा तयार करता येतो..आंब्याच्या पानांची आरास: आंब्याची पाने, बांबूच्या काठ्या आणि पारंपारिक कंदील वापरून घराला नैसर्गिक अन् ताजेतवाने रूप देता येते. हा पर्याय अत्यंत बजेट-फ्रेंडली आहे. .वृंदावन थीम: बांबूच्या फ्रेमवर कृत्रिम वेली, शेवंती-झेंडूची फुले, मोरपंख, लहान मडके (मातीची भांडी) आणि लहान गाईंचे कट-आऊट्स वापरून वृंदावनाचा शांत आणि मनमोहक देखावा तयार करता येतो..धार्मिक अन् पारंपारिक थीम्स (Devotional & Heritage Themes)विठ्ठल थीम (पंढरपूर रूप): कार्डबोर्डच्या साहाय्याने मंदिर, विठ्ठल-रुक्मिणीचे कट-आऊट्स, तुळशीचे रोप आणि भगवे-पिवळे बॅकड्रॉप वापरून विठ्ठलमय वातावरण तयार करता येते..कैलास पर्वत थीम: निळ्या-पांढऱ्या कापडाचा वापर करून आणि त्यावर कापसाचे ढग, कृत्रिम बर्फ व पांढऱ्या-निळ्या एलईडी लाईट्सचा वापर करून कैलास पर्वताचा भव्य देखावा साकारता येतो..कमळ थीम (Lotus Theme): पांढऱ्या किंवा गुलाबी कापडाच्या बॅकड्रॉपवर कागदी/कापडी कमळाची फुले, फ्लोटिंग कमळ-दिवे आणि वॉर्म व्हाईट लाईटिंग वापरून अत्यंत शांत अन् आकर्षक आरास करता येते..Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा! .राजेशाही अन् मॉडर्न आयडियाज (Royal & Modern DIY Themes)राजवाडा / महाल थीम: सोनेरी (Gold), लाल आणि क्रीम रंगाच्या कापडाचा वापर करून राजस्थानी कमानी आणि डोम (क्युपोला) तयार करता येतात. यात मोत्यांच्या माळा आणि मोठ्या समया वापरून राजेशाही लुक मिळतो.मंदिर डिझाईन (Mandap Design): एमडीएफ बोर्ड किंवा कार्डबोर्ड कापून त्यावर सोनेरी रंगाचे नक्षीकाम करून छोटेखानी मंदिर किंवा मंडप उभारता येतो..कॉटन क्लाउड (कापसाचे ढग) थीम: मोठ्या प्रमाणात कापूस फुलवून तो कार्डबोर्डवर चिकटवून आकाशातील ढगांचा देखावा तयार केला जातो. त्यामागे निळ्या आणि पिवळ्या एलईडी लाईट्स लावून 'स्वर्गीय' अनुभव तयार करता येतो.पाइप क्लिनर (Pipe Cleaner) क्राफ्ट: २०२६ मध्ये हा नवा ट्रेण्ड हिट ठरत आहे. रंगीबेरंगी आणि लवचिक पाईप क्लिनर्सचा वापर करून फुले, पाने, वेली आणि कंदील तयार करून अत्यंत युनिक आणि आधुनिक सजावट करता येते..सजावट करताना लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या टिप्ससजावट सुरू करण्यापूर्वी बाप्पाची मूर्ती जिथे बसवायची आहे ती जागा पूर्णपणे स्वच्छ आणि मोकळी करा.लाईटिंगसाठी नेहमी 'वॉर्म व्हाईट' किंवा सॉफ्ट एलईडी लाईट्सचा वापर करा, ज्यामुळे फोटोंमध्ये सजावट अधिक उठून दिसते.घरचा बजेट, उपलब्ध जागा आणि बाप्पा किती दिवसांचा आहे (१.५, ५ की १० दिवस) हे लक्षात घेऊनच थीमची निवड करा..Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.