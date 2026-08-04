Gen Z Redefining Work: ६३% भारतीय कंपन्यांमध्ये जेन-झींचा एक्स्ट्रा कामाला नकार! 'वर्क-लाइफ बॅलन्स फर्स्ट!'

Are Gen Z Lazy Or Smart?: गेल्या अनेक दशकांपासून ऑफिसमध्ये उशिरापर्यंत थांबणे, सुट्टीच्या दिवशी किंवा कामाच्या वेळेनंतर ईमेलला उत्तरे देणे आणि आपल्या जबाबदारीपेक्षा जास्त काम करणे हे कर्मचाऱ्याच्या समर्पणाचे आणि महत्त्वाकांक्षेचे लक्षण मानले जात होते. मात्र, नव्या पिढीच्या म्हणजेच जेन-झी (Gen Z) कर्मचाऱ्यांच्या आगमनामुळे आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) मुळे कामाच्या या पारंपरिक संकल्पना पूर्णपणे बदलू लागल्या आहेत.'ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया २०२६' (Great Place To Work India 2026) च्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या कॉर्पोरेट जगतात 'एफर्ट रिसेशन' (Effort Recession) म्हणजेच 'अतिरिक्त प्रयत्न न करण्याचा' ट्रेन्ड वेगाने वाढत आहे..काय आहे 'एफर्ट रिसेशन'?अहवालानुसार, दिलेल्या कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन काम न करणे किंवा अतिरिक्त मेहनत घेण्यास नकार देणे म्हणजे 'एफर्ट रिसेशन'.भारतातील ३८० कंपन्यांपैकी तब्बल ६३ टक्के कंपन्यांनी (२४० कंपन्या) कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त प्रयत्न करण्याच्या वृत्तीत घट झाल्याचे नोंदवले आहे. यामध्ये सरासरी ५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.जेन-झी कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्य कशाला?सध्या भारतातील एकूण कार्यबलामध्ये (Workforce) जेन-जी कर्मचाऱ्यांचा वाटा २६ टक्के आहे. २०१३ च्या तुलनेत हा वाटा जवळपास दुप्पट झाला आहे. या पिढीतील कर्मचारी खालील गोष्टींना अधिक प्राधान्य देत आहेत-कामातील लवचिकता (Flexibility): तासन्तास काम करण्यापेक्षा वेळेचे योग्य नियोजन.मानसिक आरोग्य (Mental Wellbeing): सततच्या ओव्हरटाईममुळे येणाऱ्या बर्नआऊटपासून बचाव.कामाचा हेतू आणि प्रगती: केवळ व्यस्त दिसण्यापेक्षा कामाची गुणवत्ता आणि त्यातून मिळणारा आऊटपुट..कोणत्या क्षेत्रात जास्त परिणाम?विविध क्षेत्रांवर या बदलाचा वेगवेगळा परिणाम दिसून आला आहे-रिटेल क्षेत्र: सर्वाधिक ८८ टक्के कंपन्यांमध्ये घट.आयटी आणि सर्व्हिसेस: ७७ टक्के कंपन्यांवर परिणाम.रिअल इस्टेट: ७१ टक्के कंपन्यांमध्ये घट.मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्र: सर्वात जास्त टिकून राहिलेले क्षेत्र; फक्त ४४ टक्के कंपन्यांवर परिणाम..लीडरशिप आणि कामाची संस्कृतीअहवालातील एका महत्त्वाच्या निष्कर्षानुसार, जेव्हा कर्मचाऱ्यांना आपले वरिष्ठ किंवा लीडर्स आपली खरोखर काळजी घेतात अशी भावना असते, तेव्हा ९९ टक्के कर्मचारी स्वतःहून जास्त मेहनत घेण्यास तयार होतात. पण, जिथे या आपुलकीचा अभाव असतो, तिथे हे प्रमाण २९ टक्क्यांपर्यंत खाली येते.तज्ज्ञांच्या मते, ही कामाविषयीची निष्ठा कमी झाल्याची लक्षणे नसून, कर्मचारी आता कामाचा ताण आणि वैयक्तिक आयुष्य यांचा योग्य समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत..Gen Z's New Craze: 'स्नेल मेल' ट्रेंड नक्की आहे तरी काय? जेन झीला अचानक का आवडायला लागलीत हाताने लिहिलेली पत्रे! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.