General Knowledge : दररोज वापरणाऱ्या 'Bye' शब्दाचा फुल फॉर्म माहितीये? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही

General Knowledge : असे अनेक शब्द आहेत जे आपण दररोज उच्चारतो पण त्याचा अर्थ आपल्याला माहित नसतो. बाय हा शब्द आपण दिवसातून कित्येतदा उच्चारतो. कधी बोलताना तर कधी मेसेजवर वर पण तुम्हाला या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का?

आज आपण याचा अर्थ सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (General Knowledge do you know full form of bye )

बाय, गुड बाय हा आपण शब्द सहसा निरोप घेताना वापरतो. बाय हा शब्द निरोप घेताना चांगल्या भावनेतून बोलला जातो. अनेकजण बाय म्हणजे निरोप असाही अर्थ घेतात. हल्ली या बाय शब्दाला अनेक अर्थ दिसून येतात.

कुणी रागा रागातही BYE म्हणून संभाषण संपवितो तर कुणी बाय म्हणजे कायमचा निरोप म्हणूनही वापरतात. मुळात बाय म्हणजे एकंदरीत निरोपाच्या वेळी वापरला जाणारा शब्द होय.

बायचा फुल फॉर्म

बायचा फुल फॉर्म हा "Be with you Everytime" असा आहे म्हणजेच मराठीत "तुमच्यासोबत नेहमी असणे" असा होतो. "Be with you Everytime" हे एवढं उच्चारायला मोठं होतं त्यामुळे अनेकजण Bye हा शॉर्ट फॉर्म वापरतात. कदाचित 99 टक्के लोकांना हा फुल फॉर्म माहिती नाही.