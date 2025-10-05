Hot Chocolate For Periods: पीरियड्समध्ये हॉट चॉकलेट का प्यावं? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे

थोडक्यात:मासिक पाळीच्या वेदना आणि क्रॅम्प्स कमी करण्यासाठी हॉट चॉकलेट फायदेशीर आहे.हॉट चॉकलेटमध्ये असलेले "हॅप्पी हार्मोन्स" मूड सुधारतात आणि ताण कमी करतात.लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियममुळे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळते..Hot Chocolate Benefits: मासिक पाळी ही प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक आणि महत्वाची प्रक्रिया असते. ही केवळ शारीरिक बदलाची नोंद नसून, मातृत्वाच्या प्रवासाची पहिली पायरीही असते. प्रत्येक महिन्याला होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शरीरात अनेक बदल होतात. ज्यामुळे काही स्त्रियांना वेदना, अस्वस्थता आणि थकवा जाणवतो..मासिक पाळी दरम्यान होणारे बदलपाळीच्या काळात शरीरात हार्मोन्स बदल होतात. ज्यामुळे पोटदुखी, अंगदुखी, डोकेदुखी, मूड स्विंग्स, थकवा यासारखे लक्षणे दिसतात. या वेदनांमुळे काही स्त्रिया औषधं घेतात, तर काही नैसर्गिक उपायांवर अवलंबून राहतात. .AI In Office Work: घंटो का काम मिनिटों में! ऑफिसची कामं झटपट करण्यासाठी असं वापरा AI, वाढेल प्रॉडक्टविटी अन् क्वालिटी.हॉट चॉकलेटचा नैसर्गिक लाभचॉकलेट म्हणजे केवळ गोडपणा किंवा गोड पदार्थ नव्हे, तर त्यामध्ये अनेक आरोग्यासाठी फायदेशीर घटक असतात. खास करून डार्क चॉकलेट आणि हॉट चॉकलेटमध्ये फ्लॅवोनॉइड्स, अँटीऑक्सिडंट्स, आणि विविध खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, जे मासिक पाळीच्या वेदना कमी करण्यात मदत करतात..हॉट चॉकलेटचे फायदेपोटदुखी कमी होतेहॉट चॉकलेटमधील फ्लॅवोनॉइड्स शरीरातील स्नायूंना अराम देतात आणि पोदुखी, क्रॅम्प्स कमी करतात.मूड स्विंग्स सुधारतेमासिक पाळीच्या वेळी मूड खराब होणे, कधी रडू येतं किंवा चिडचिड येणे हे सामान्य आहे. हॉट चॉकलेटमध्ये असलेले सेरोटोनिन आणि डोपामिन हे नैसर्गिक "हॅप्पी हार्मोन्स" मूड सुधारण्यास मदत करतात..Hill Station Travel Tips: पहिल्यांदाच हिल स्टेशनला जाताय? मग ट्रॅव्हल बॅगमध्ये नक्की पॅक करा 'या' महत्वाच्या वस्तू.ताण कमी करतेमासिक पाळीच्या काळात ताण येणे सामान्य आहे. हॉट चॉकलेटमध्ये असलेले घटक कॉर्टिसोल (ताण वाढवणारा हार्मोन) कमी करण्यात मदत करतात.ऊर्जा मिळतेमासिक पाळीच्या काळात शरीर थकलं वाटतं, पण हॉट चॉक्लेटमधील लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटँशियम यामुळे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळते..हॉट चॉकलेट कसे प्यावे?- अधिक कोको असलेलं डार्क चॉकलेट वापरणे उत्तम- दिवसातून १ २ कप हॉट चॉकलेट प्यावं.- साखर आणि कृत्रिम पदार्थ कमी असलेले चॉकलेट निवडावे..FAQs1. मासिक पाळीमध्ये हॉट चॉकलेट का प्यावे? (Why should we drink hot chocolate during periods?)हॉट चॉकलेटमधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि फ्लॅवोनॉइड्स मासिक पाळीच्या वेदना कमी करतात आणि मूड सुधारतात.2. कोणत्या प्रकारचा हॉट चॉकलेट चांगला आहे? (Which type of hot chocolate is best?)अधिक कोको असलेला डार्क चॉकलेट वापरणे अधिक फायदेशीर आहे.3. हॉट चॉकलेट किती प्रमाणात प्यावे? (How much hot chocolate should be consumed?)दिवसातून १ ते २ कप साखर कमी असलेले हॉट चॉकलेट प्यावे.4. हॉट चॉकलेट पिण्याने कोणते आरोग्य फायदे होतात? (What are the health benefits of drinking hot chocolate?)हॉट चॉकलेट पोटदुखी कमी करते, मूड सुधारते, ताण कमी करते आणि शरीराला ऊर्जा देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.