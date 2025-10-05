लाइफस्टाइल

Hot Chocolate For Periods: पीरियड्समध्ये हॉट चॉकलेट का प्यावं? जाणून घ्या आरोग्यदायी फायदे

Drink Hot Chocolate During Periods: पिरियड्स ही प्रत्येक स्त्रीच्या आई होण्याच्या क्षमतेची सुरुवात असते. अशा वेळी हॉट चॉकलेट का उपयोगी ठरतं, हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला, जाणून घेऊया
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मासिक पाळीच्या वेदना आणि क्रॅम्प्स कमी करण्यासाठी हॉट चॉकलेट फायदेशीर आहे.

  2. हॉट चॉकलेटमध्ये असलेले "हॅप्पी हार्मोन्स" मूड सुधारतात आणि ताण कमी करतात.

  3. लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियममुळे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळते.

