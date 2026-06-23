Male Fertility Warning: पुरुषांनो सावधान! ताण, अपुरी झोप आणि 'या' सवयींमुळे होऊ शकतो तुमच्या fertility वर परिणाम

Male Infertility on the Rise: आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच आरोग्यावर होताना दिसत आहे. बदललेला आहार, वाढता ताण-तणाव, अपुरी झोप आणि कमी शारीरिक हालचाल यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होत आहेत. यामध्ये वंध्यत्व (Infertility) ही एक गंभीर समस्या म्हणून समोर येत आहे. अनेकदा वंध्यत्वाचा संबंध केवळ महिलांशी जोडला जातो, पण पुरुषांमध्येही ही समस्या वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. विशेषतः काही जीवनशैलीतले घटक पुरुषांच्या प्रजननक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात..सततचा तणाव ठरू शकतो घातकआजकालच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव हा अनेकांच्या आयुष्याचा भाग बनला आहे. अधूनमधून येणारा ताण-तणाव फारसा हानिकारक नसला तरी सतत तणावाखाली राहिल्यानं शुक्राणूंची (Sperms) संख्या, हालचाल करण्याची क्षमता आणि गुणवत्ता कमी होऊ शकते. तणावामुळे शरीरातलं कॉर्टिसोल हार्मोन वाढतं, ज्याचा टेस्टोस्टेरॉन आणि शुक्राणू निर्मितीवर नकारात्मक परिणाम होतो..झोपेची कमतरता प्रजननक्षमतेवर परिणाम करतेपुपुरेशी झोप घेणे हे शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाते. सतत कमी झोप घेतल्यास शुक्राणूंची गुणवत्ता आणि त्यांची हालचाल दोन्ही घटू शकतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की दररोज साधारण ७ ते ८ तास झोप घेणे गरजेचे आहे. मात्र, काही संशोधनांनुसार अतिप्रमाणात झोप घेणेही प्रजननक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते..जास्त वेळ बसून राहणेही धोकादायकऑफिसमध्ये काम करताना किंवा वाहन चालविताना अनेक जण दीर्घकाळ एका जागी बसून राहतात. परंतु खूप वेळ बसून राहिल्यामुळे शरीरात सूज येणे आणि चयापचयाशी निगडित त्रास वाढण्याची शक्यता असते. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शुक्राणूंच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. याउलट, नियमित व्यायाम आणि शारीरिक हालचाल केल्यास प्रजनन आरोग्य सुधारण्यास मदत होते..काय करावे?पुरुषांमधील वंध्यत्वासाठी केवळ एकच घटक कारणीभूत नसतो; शरीराची रचना, पर्यावरणीय घटक आणि दैनंदिन जीवनशैली यांचा एकत्रित परिणाम त्यामागे असतो. तणाव कमी ठेवणे, पुरेशी झोप घेणे, वजन संतुलित राखणे आणि नियमित व्यायाम करणे या सवयी प्रजननक्षमतेत सुधारणा घडवू शकतात. तरीदेखील अडचणी कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी तपासणी केल्यास मूळ कारण ओळखून उपचार अधिक परिणामकारकपणे करता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.