Mango : आंबा केमिकल्सनी पिकवलेला आहे का, कसं ओळखाल?

Chemically Ripened Mango : सध्या उन्हाळा सुरू झालाय त्यामुळे सगळीकडे आंब्याचं सीजन सुरू झालंय. आंबा हा अनेकांच्या फेवरेट लिस्टमध्ये असतो. सध्या मार्केटमध्ये आंबा असल्याने अनेकजण आंबे खरेदी करताहेत पण आंबा खरेदी करताना आपण काही गोष्टी तपासायला हव्यात.

विशेषत: आंबा केमिकल्सनी पिकवलेला आहे का? हे जाणून घेणे, सर्वात महत्त्वाचं आहे. (How to know a mango is chemically ripened or natural )

मार्केटमध्ये अनेकदा केमिकल्सनी पिकवलेले आंबे असतात आणि आपण अनेकदा आंबे घेण्याच्या उत्साहात असे आंबे घरी आणतो आणि खातो पण याचा दुष्परिणाम आपल्याला आपल्या आरोग्यावर दिसून येतो. आज आपण त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत.

कसं ओळखायचं?