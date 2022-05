वजन कमी करायचं आहे, ट्राय करा लेमन आइस्ड टी, जाणून घ्या रेसिपी

By

सकाळी उठून दिवसाची सुरुवात एक कप गरम चहा किंवा कॉफीने पिल्याने दिवस उत्साहाने जातो पण अनेकजण उन्हाळ्यात गरम चहा पिण्यास टाळाटाळ करतात.अशात उन्हाळ्यात एक कप आइस्ड टी पिण्याचा आनंद वेगळाच असतो. दिवसभराच्या थकव्यानंतर संध्याकाळी एक कप लेमन आइस्ड टी प्यायल्याने सर्व थकवा तर दूर होतोच पण डिहायड्रेशनची समस्याही उद्भवत नाही. (How to make lemon iced tea, check here recipe)

लेमन आइस्ड टी रेसिपी बनवायला खूप सोपी आहे आणि याचे सेवन नियमित केल्याने वजन वाढण्याची शक्यता कमी असते. चला तर मग जाणून घेऊया लेमन आईस्ड टीची रेसिपी.

हेही वाचा: पुण्यातील गुळाच्या चहाची काय आहे स्पेशॅलिटी? जाणून घ्या रेसीपी

साहित्य -

पाणी

चहापत्ती

चवीनुसार साखर

लिंबाचा रस

बर्फाचे तुकडे

हेही वाचा: आता 10 मिनीटांत नाश्तासाठी बनवा धिरडे ; जाणून घ्या रेसीपी

प्रक्रिया -