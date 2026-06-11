Loneliest Country: धक्कादायक रिपोर्ट! कुटुंबासोबत राहूनही एकटेपणा का? जागतिक सर्वेक्षणात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

भारतात बहुतांश लोक कुटुंबासोबत राहतात. घरात आई-वडील, भाऊ-बहिण, जोडीदार आणि इतर नातेवाईक असतात. तरीही अनेकांना कधी ना कधी एकटेपणा जाणवतो. माणसांनी वेढलेलं असूनही मनातील भावना शेअर करण्यासाठी कोणी नाही, असं अनेकांना वाटतं.अशातच एका नव्या जागतिक सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जगातील सर्वाधिक एकटेपणा जाणवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय बहुतांश वेळा कुटुंबासोबत राहतात, तरीही त्यांना भावनिकदृष्ट्या एकटं वाटत असल्याचं या अभ्यासातून दिसून आलं आहे. नेमकं असं का घडतं आणि या यादीत आणखी कोणते देश आहेत, ते जाणून घेऊया..कुटुंबात राहूनही भारतीयांना एकटेपणा का जाणवतो?भारताचा ‘लोनलीनेस स्कोअर’ ८९ इतका नोंदवला गेला. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५८ टक्के भारतीयांनी आपण एकटेपणा अनुभवत असल्याचे सांगितले, तर ३४ टक्के लोकांनी स्वतःला समाजापासून तुटल्यासारखे वाटत असल्याचे म्हटले.याशिवाय, ३७ टक्के भारतीय वारंवार दुःखी वाटत असल्याचेही आढळले. विशेष म्हणजे भारतात बहुतांश लोक कुटुंबासोबत राहतात. देशातील फक्त ३.७ टक्के घरे एकट्या व्यक्तीची आहेत आणि सरासरी एका घरात चारपेक्षा जास्त सदस्य राहतात.अहवालानुसार, भारतातील एकटेपणा हा शारीरिक नसून भावनिक स्वरूपाचा आहे. म्हणजेच अनेक लोक कुटुंबीयांसोबत राहत असले तरी त्यांना भावनिक आधार किंवा जवळीक कमी जाणवते..तुर्की पहिल्या क्रमांकावरतुर्कीमध्ये ६१ टक्के लोकांनी एकटेपणा जाणवत असल्याचे सांगितले, तर ४५ टक्के लोकांना समाजापासून तुटल्यासारखे वाटते. तसेच ३१ टक्के लोक वारंवार दुःखी असल्याचे आढळले..टॉप ५ देशतुर्की – पहिला क्रमांकभारत – दुसरा क्रमांकब्राझील – तिसरा क्रमांकदक्षिण आफ्रिका – चौथा क्रमांकदक्षिण कोरिया – पाचवा क्रमांकदक्षिण कोरियामध्ये एकट्याने राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ३६.१ टक्के आहे..सर्वात कमी एकटेपणा कुठे?उझबेकिस्तान आणि नेदरलँड्स हे देश सर्वात कमी एकटेपणा जाणवणाऱ्या देशांमध्ये आढळले. तसेच कॅनडा आणि थायलंडमध्येही लोकांमध्ये एकटेपणाचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले..एकटेपणा कसा मोजतात?या अभ्यासात खालील गोष्टींचा विचार करण्यात आला:एकटेपणा आणि सामाजिक तुटलेपणाची भावनादुःख आणि आनंदाची पातळीघरातील सदस्यसंख्याएकट्या व्यक्तींची घरेनैराश्याचे प्रमाणया सर्व घटकांच्या आधारे प्रत्येक देशाला गुण देण्यात आले..सोशल मीडिया आणि डिजिटल जीवनशैलीचा परिणाम?अहवालातील तज्ज्ञांच्या मते, आज अनेक लोक आपला वेळ सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन गेमिंगमध्ये घालवत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी होत आहे.तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, "लोक आता जास्त पाहतात, पण कमी बोलतात. सोशल मीडिया किंवा मनोरंजन काही काळासाठी एकटेपणा विसरायला मदत करू शकते, पण तो पूर्णपणे दूर करू शकत नाही."यामुळेच लोकांच्या सभोवताली माणसे असली तरी भावनिकदृष्ट्या ते अधिक एकटे वाटू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.