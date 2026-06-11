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Loneliest Country: धक्कादायक रिपोर्ट! कुटुंबासोबत राहूनही एकटेपणा का? जागतिक सर्वेक्षणात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर

India Ranked 2nd Loneliest Country: कुटुंबासोबत राहूनही भारतीयांना का वाटतो एकटेपणा? जागतिक सर्वेक्षणातील धक्कादायक आकडे जाणून घ्या.
Shocking Global Survey: India Among the World's Most Lonely Nations Despite Strong Family Bonds

Shocking Global Survey: India Among the World's Most Lonely Nations Despite Strong Family Bonds

sakal

Anushka Tapshalkar
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भारतात बहुतांश लोक कुटुंबासोबत राहतात. घरात आई-वडील, भाऊ-बहिण, जोडीदार आणि इतर नातेवाईक असतात. तरीही अनेकांना कधी ना कधी एकटेपणा जाणवतो. माणसांनी वेढलेलं असूनही मनातील भावना शेअर करण्यासाठी कोणी नाही, असं अनेकांना वाटतं.

अशातच एका नव्या जागतिक सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जगातील सर्वाधिक एकटेपणा जाणवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय बहुतांश वेळा कुटुंबासोबत राहतात, तरीही त्यांना भावनिकदृष्ट्या एकटं वाटत असल्याचं या अभ्यासातून दिसून आलं आहे. नेमकं असं का घडतं आणि या यादीत आणखी कोणते देश आहेत, ते जाणून घेऊया.

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