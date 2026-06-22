'पॅरिस ऑफ इंडिया', भारताचं हे शहर नक्की का आहे एवढं खास ? जाणून घ्या रंजक इतिहास...

जेव्हा जगातील सगळ्यात सुंदर आणि उत्तम नियोजन असलेल्या शहरांचा विषय निघतो, तेव्हा फ्रान्सची राजधानी पॅरिसचे नाव डोळ्यांसमोर येते. आपल्या भारतातही एक असे शहर आहे, ज्याला ' पॅरिस ऑफ इंडिया' (Paris of India) म्हटले जाते.हे शहर म्हणजेच राजस्थानची 'पिंक सिटी' जयपूर ! किल्ले, महाल आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जयपूरला ' पॅरिस' का म्हणतात, त्यामागे मुख्य ३ गोष्टी आहेत..उत्कृष्ट टाउन प्लानिंग (उत्तम नगररचना)पॅरिस हे तिथल्या रुंद, सरळ रस्ते आणि ग्रीड प्रणालीसाठी प्रसिद्ध आहे. अगदी याच धर्तीवर जयपूरची रचना करण्यात आली आहे. १७२७ मध्ये महाराजा सवाई जयसिंह (दुसरे) यांनी बंगाली वास्तुविशारद विद्याधर भट्टाचार्य यांच्या मदतीने हे शहर वसवले. जयपूर हे भारतातील सर्वात पहिल्या 'प्लॅन्ड' (नियोजित) शहरांपैकी एक आहे..वास्तुकलेचे सौंदर्य आणि 'गुलाबी' रंगपॅरिसमधील इमारतींमध्ये जसा एकसारखेपणा आणि सौंदर्य दिसते, तसेच जयपूरमध्येही पाहायला मिळते. १८७६ मध्ये 'प्रिन्स ऑफ वेल्स'च्या स्वागतासाठी सगळे शहर गुलाबी रंगात रंगवण्यात आले होते. येथील हवा महल, आमेर किल्ला, सिटी पॅलेस आणि जंतर-मंतर या वास्तू पर्यटकांना पॅरिसच्या आयफेल टॉवरसारखाच भव्यतेचा अनुभव देतात..कला आणि संस्कृतीचे केंद्र (Art & Culture Hub)पॅरिसला जगाची फॅशन आणि कलेची राजधानी मानतात, तर जयपूर हे भारताच्या कला आणि हस्तशिल्पाचे केंद्र आहे. येथील ब्लू पॉटरी, बांधणीच्या साड्या, कुंदन-मीनाकारी दागिने आणि ब्लॉक प्रिंटचे कपडे जगभरात प्रसिद्ध आहेत.जयपूरच्या याच ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वामुळे 'युनेस्को'ने (UNESCO) २०१९ मध्ये जयपूरच्या परकोट्याला (Walled City) 'जागतिक वारसा स्थळ' म्हणून घोषित केले आहे. आपल्या संस्कृती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे जयपूरला अभिमानाने ' पॅरिस ऑफ इंडिया' म्हटले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.