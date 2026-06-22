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'पॅरिस ऑफ इंडिया', भारताचं हे शहर नक्की का आहे एवढं खास ? जाणून घ्या रंजक इतिहास...

राजस्थानची Pink City; समृद्ध कला-संस्कृतीमुळे भारताचे ‘पॅरिस’ म्हणून ओळखले जाणारे शहर...
Paris of India

Paris of India

सकाळ डिजिटल टीम
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जेव्हा जगातील सगळ्यात सुंदर आणि उत्तम नियोजन असलेल्या शहरांचा विषय निघतो, तेव्हा फ्रान्सची राजधानी पॅरिसचे नाव डोळ्यांसमोर येते. आपल्या भारतातही एक असे शहर आहे, ज्याला ' पॅरिस ऑफ इंडिया' (Paris of India) म्हटले जाते.

हे शहर म्हणजेच राजस्थानची 'पिंक सिटी' जयपूर ! किल्ले, महाल आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जयपूरला ' पॅरिस' का म्हणतात, त्यामागे मुख्य ३ गोष्टी आहेत.

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