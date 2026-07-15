जेवल्यानंतर लगेच झोपताय? 'गर्ड' आजाराचा वाढेल धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला...

Bed After Dinner?: दिवसभराच्या धावपळ आणि थकव्यानंतर रात्री उशिरा जेवणे आणि लगेच बेडवर पडणे ही अनेकांसाठी अगदी सामान्य गोष्ट झाली आहे. पण, नकळतपणे ही सवय तुमच्या पचनसंस्थेला गंभीर इजा पोहोचवत आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, जेवल्यानंतर लगेच झोपल्याने 'गॅस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज' (GERD) म्हणजेच 'गर्ड' नावाच्या आजाराचा धोका कित्येक पटीने वाढतो. यामध्ये पोटातील अन्न पचवणारे ॲसिड उलट्या दिशेने अन्ननलिकेत (Food pipe) वाहू लागते, ज्यामुळे छातीत असह्य जळजळ आणि दीर्घकालीन आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. जेवल्यानंतर लगेच झोपल्याने ॲसिड रिफ्लक्स का होतो ?जेव्हा आपण जेवल्यानंतर लगेच आडवे होतो, तेव्हा पचनक्रियेत,गुरुत्वाकर्षण (Gravity) शरीराला मदत करू शकत नाही. परिणामी, पोटातील ॲसिड सहजपणे वरच्या दिशेने अन्ननलिकेत प्रवास करते. यामुळे छातीत जळजळ, अस्वस्थता आणि तोंडात आंबट-कडू चव येणे अशा समस्या सुरू होतात. ज्या लोकांना आधीच 'गर्ड' (GERD) चा त्रास आहे, त्यांची अन्ननलिका आणि पोटाला जोडणारे स्नायू कमकुवत असल्याने हा त्रास अधिक वाढतो. रात्रीच्या वेळी तेलकट, तिखट किंवा जड जेवण करून लगेच झोपल्यास ही लक्षणे जास्त तीव्र होतात..शरीरावर होणारे ४ प्रमुख वाईट परिणामअपचन, ॲसिडिटी आणि छातीत जळजळ: आडवे झाल्यामुळे पोटातील ॲसिड अन्ननलिकेत येऊन छातीत तीव्र जळजळ निर्माण करते, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'हार्टबर्न' म्हणतात.वजन वाढणे आणि मंदावलेले मेटाबॉलिझम: जेवल्यानंतर कॅलरीज बर्न करण्यासाठी शरीराची हालचाल होणे गरजेचे असते. लगेच झोपल्यामुळे चयापचय क्रिया (Metabolism) मंदावते. यामुळे अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर न होता शरीरात अतिरिक्त चरबी साठू लागते.अपुरी आणि अस्वस्थ झोप: लगेच झोपल्यास शरीर अन्न पचवण्याच्या कामात व्यस्त राहते. परिणामी, मेंदूला पूर्ण विश्रांती मिळत नाही. रात्री वारंवार खोकला येणे, घशात जळजळ होणे यामुळे झोपमोड होते आणि सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवतो.रक्तातील साखरेची पातळी वाढणे: रात्री जड जेवण करून लगेच निष्क्रिय होण्याने रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Spikes) अचानक वाढू शकते, जी दीर्घकाळात मधुमेहाचा (Diabetes) धोका निर्माण करते..Healthy Lifestyle Tips: ५ मिनिटांची एक्स्ट्रा झोप, २ मिनिटांचं एक्स्ट्रा चालणं तुमचं आयुष्य एक वर्षाने वाढवतं! वाचा संशोधन काय सांगतं.ही लक्षणे दिसल्यास व्हा सावध!सुरुवातीला ही लक्षणे सामान्य अपचनासारखी वाटतात, पण सारखा होणारा त्रास खालील गंभीर आजारांचे संकेत असू शकतो-अन्न गिळण्यास त्रास होणे: जास्त काळ ॲसिडचा संपर्क आल्यास अन्ननलिका अरुंद होते, ज्यामुळे अन्न गिळताना त्रास होतो.बॅरेट्स एसोफॅगस (Barrett's Oesophagus): वेळेवर उपचार न केल्यास अन्ननलिकेला सूज किंवा अल्सर होऊन भविष्यात गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.निदान आणि उपचार काय आहेत ?त्रास गंभीर असल्यास डॉक्टर अप्पर जीआय एंडोस्कोपी (Endoscopy), २४ तास ॲसिड तपासणी (pH Monitoring) किंवा स्नायूंच्या कार्यक्षमतेसाठी मॅनोमेट्री चाचणी करण्याचा सल्ला देतात. 'गर्ड'वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी औषधांपेक्षा सवयी बदलणे आवश्यक आहे. रात्रीचे जेवण नेहमी हलके ठेवावे. रात्री उशिरा स्नॅक्स खाणे आणि कॅफिन (चहा/कॉफी) घेणे टाळावे. वजन नियंत्रणात ठेवल्यास लक्षणांमध्ये मोठी सुधारणा होते. गंभीर प्रकरणांमध्ये स्नायू मजबूत करण्यासाठी 'लॅपरोस्कोपिक निसेन फंडोप्लिकेशन' ही शस्त्रक्रियाही केली जाते..आरोग्यदायी पर्याय काय आहे ?३ तासांचे अंतर ठेवा: रात्रीचे जेवण आणि झोप यामध्ये किमान २ ते ३ तासांचे अंतर असायलाच हवे, जेणेकरून अन्नाचे पचन व्यवस्थित होईल.शतपावली करा: जेवण झाल्यावर लगेच बेडवर जाण्याऐवजी १० ते १५ मिनिटे हलके चाला (शतपावली करा).पचनसंस्थेचे आरोग्य हे आपल्या रोजच्या सवयींवर अवलंबून असते. त्यामुळे रात्रीच्या जेवणाची वेळ पाळणे आणि जेवल्यानंतर लगेच न झोपणे, या छोट्या बदलामुळे तुम्ही आरोग्याचे मोठे नुकसान टाळू शकता..Lifestyle Diseases : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढतोय लठ्ठपणाचा धोका; 'ही' आहेत लठ्ठपणाची कारणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.