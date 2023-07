Kitchen Tips : घंटो का काम मिनटो में; आलं अशा पद्धतीने सोलून तर पहा!

Kitchen Tips : ओला मसाला विकत घेताना त्यात आल्याचे एखाद-दोन तुकडे हमखास असतात. गृहिणी आल्याचा वापर सर्रास लसणीसोबत करतात. आल-लसणाची पेस्ट असली की पदार्थाची चवही वाढते. पण जेवणाची चव वाढवण्यापेक्षाही काही उपयोगी गुणधर्म आल्याचे आहे जे हळूहळू आपण विसरत चाललो आहोत.

पूर्वी आजीच्या बटव्यात आल्याला विशेष स्थान होतं. सर्दी खोकला झाला की हमखास आल्याचा उपयोग केला जायचा. पण हल्ली सर्दी खोकल्यावर औषध बाजारात मिळू लागल्याने आल्याचं महत्त्व कमी होऊ लागलं पण असं असलं तरी आल्याच्या गुणधर्माकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, त्याचे फायदे हे प्रत्येक गृहिणीला माहिती असलेच पाहिजे.(Kitchen Tips)

आल्याचे महत्त्व हिवाळा पावसाळ्यात खूप वाढते.कारण त्यात व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन ए, आयर्न झिंक आणि कॅल्शियम आणि इतर अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे ते आपल्या शरीराला अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरते.

कच्च्या आल्याचे सेवन केल्याने सर्दी, खोकला, सर्दी, पोटदुखी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मायग्रेन आणि उच्च रक्तदाब यांमध्ये खूप आराम मिळतो. आल्याचे फायदे अनेक आहेत पण कधी कधी आलं वापरण्याचा कंटाळा येतो. कारण, ते सोलून वापरण्यास सांगितले जाते. काही गृहिणी ते स्वच्छ धुतात आणि न सोलताच वापरतात.(Ginger)

तुम्हीही अशाचप्रकारे आलं वापरत असाल तर तुम्हाला आम्ही दिलेला हा सल्ला महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आले सहज कसे सोलायचे?

आल्याचे अनेक फायदे आहेत. परंतु सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्याचा वाकडा आकार, ज्यामुळे त्याला सोलण्यात वेळ जास्त जातो. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही युक्त्या सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने ते सोलले जाऊ शकते. सहज. पासून सोडले जाऊ शकते

थोडावेळ फ्रीजमधून बाहेर काढा

आल्याचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो, त्यामुळे बहुतेक वेळा ते फ्रीजमध्ये ठेवावे लागते, त्यामुळे त्याची साले सुकतात. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला आले सोलण्याची गरज भासते तेव्हा ते 15 मिनिटे आधी रेफ्रिजरेटरमधून बाहेर काढा. आल्याचे तापमान सामान्य झाल्यावर ते चाकूच्या साहाय्याने सहज सोलता येते.

एक चमचा वापरा

अनेक वेळा सुरीने किंवा सोलून आले सोलताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या प्रकरणात, आपण चमच्याची मदत घेऊ शकता. आल्याची साल पातळ आणि धारदार चमच्याने काढण्याचा प्रयत्न करा, यामुळे तुमचे काम सोपे होईल आणि जास्त वेळ लागणार नाही.

आल्याचे तुकडे करा

आल्याचा आकार सरळ आणि सपाट नसतो, त्यामुळे त्याला सोलण्यात खूप अडचणींना सामोरे जावे लागते. म्हणून, आले सोलण्यापूर्वी, त्याचे लहान तुकडे करा, ज्याचा आकार 1 ते 2 इंच असावा. आता चमच्याने, चाकूने किंवा पिलरच्या मदतीने तुम्ही ते सहज सोलू शकता.

जर तुम्हाला आले एक किंवा दोन आठवड्यांच्या आत वापरायचे असेल तर तुम्ही ते खोलीच्या तापमानावरही सुरक्षित ठेवू शकता. लक्षात ठेवा, आले ओलसर ठिकाणी ठेवू नका. असे केल्याने बुरशी येऊ शकते. थेट सूर्यप्रकाशाऐवजी कोरड्या आणि थंड ठिकाणी साठवा.

आले कसे साठवायचे

जर तुमच्याकडे फ्रीजमध्ये आले जास्त प्रमाणात असेल आणि तुम्हाला ते जास्त काळ वापरायचे असेल तर तुम्ही ते फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. लक्षात ठेवा की जर आले अशा प्रकारे फ्रिजमध्ये ठेवले तर ते सुकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे हवाबंद डब्यात किंवा प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवल्यास ते अधिक चांगले होईल, जेणेकरून ते अधिक काळ टिकेल आणि सुरक्षित राहील.