मुंबई : आले ही एक औषधी वनस्पती आहे जी प्राचीन काळापासून वापरली जात आहे. आल्याचा वापर जेवणाची चव वाढवण्यासाठी केला जात असला तरी आले केवळ जेवणाला चविष्ट बनवत नाही तर तुमच्या आरोग्यासाठी अनेक फायदेही देते.

आले गरम असते. त्यामुळे आले हिवाळ्यात तुमच्या शरीराला उष्णता पुरवते, ज्यामुळे तुमची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते. (how to make ginger pickle for men physical health )

यासोबतच आल्यामुळे सर्दी, खोकला या समस्यांपासूनही आराम मिळतो. आल्याच्या सेवनाने पुरुषांचा शारीरिक कमकुवतपणा दूर होऊ शकतो. आल्याचे लोणचे चविष्ट लागते. ते पुरुषांनी नक्की खावे.

साहित्य

आले २५० ग्रॅम

हळद १/४ टीस्पून

चिंच १०० ग्रॅम

गूळ ५० ग्रॅम

मिरची पावडर

चवीनुसार मीठ

मेथी दाणे १ टीस्पून

कढीपत्ता ३-४

मोहरी १ टीस्पून

तेल १/२ कप

लाल मिरची २ कोरडी

लसूण पाकळ्या ३-४

एक चिमूटभर हिंग

कृती

आल्याचे लोणचे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आले घ्या. मग तुम्ही ते चांगले धुवा आणि कोरडे ठेवा. यानंतर आले सोलून त्याचे लांबट तुकडे करा. नंतर एका भांड्यात गरम पाणी टाका आणि त्यात चिंच भिजवा.

काही वेळाने चिंच पिळून एका भांड्यात काढा. नंतर एका कढईत मेथी दाणे कोरडे भाजून घ्या. यानंतर ते थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक करून पावडर बनवा. यानंतर कढईत तेल गरम करून आल्याचे तुकडे तळून घ्या.

नंतर आले हलके तपकिरी रंगाचे झाल्यावर बाहेर काढून बाजूला ठेवा. यानंतर ब्लेंडरमध्ये चिंच, तिखट, हळद, मीठ आणि हिंग बारीक करून घ्या. नंतर त्यात गूळ आणि मेथी पावडर घालून परत एकदा मिक्स करा.

यानंतर, लोणच्यासाठी टेम्परिंग तयार करण्यासाठी पॅनमध्ये तेल गरम करा. नंतर गरम तेलात मोहरी आणि लसूण तळून घ्या. यानंतर कढीपत्ता आणि लाल मिरच्या कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या आणि गॅस बंद करा.

नंतर एका भांड्यात आल्याचे तुकडे आणि मिश्रित मिश्रण ठेवा. यानंतर, वरून तयार केलेले टेम्परिंग घाला आणि चांगले मिसळा. नंतर तयार केलेले लोणचे बरणीत भरून साठवावे. आता तुमचे मसालेदार आले लोणचे तयार आहे.