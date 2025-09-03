लाइफस्टाइल

Chandra Grahan 2025: या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण कधी? या काळात कोणत्या गोष्टींची घ्यावी विशेष काळजी? जाणून घ्या सविस्तर

Visibility of the Chandra Grahan in India: या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर रोजी होणार असून, तो भारतात पूर्णपणे दिसेल. या काळात कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, त्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर रोजी रात्री ९:५७ ते १:२६ पर्यंत भारतात पूर्णपणे दिसणार आहे.

  2. ग्रहणाच्या काळात अन्न तयार करणे, खाणे, शुभकार्य, मंदिरातील मूर्तींचा स्पर्श यांचा टाळा करणे आवश्यक आहे.

  3. ग्रहणानंतर मंत्रजप, ध्यानधारणा, दानधर्म आणि स्नान करून पवित्रता जपावी.

