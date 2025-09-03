Chandra Grahan 2025: या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण कधी? या काळात कोणत्या गोष्टींची घ्यावी विशेष काळजी? जाणून घ्या सविस्तर

थोडक्यात:या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर रोजी रात्री ९:५७ ते १:२६ पर्यंत भारतात पूर्णपणे दिसणार आहे.ग्रहणाच्या काळात अन्न तयार करणे, खाणे, शुभकार्य, मंदिरातील मूर्तींचा स्पर्श यांचा टाळा करणे आवश्यक आहे.ग्रहणानंतर मंत्रजप, ध्यानधारणा, दानधर्म आणि स्नान करून पवित्रता जपावी..Last Lunar Eclipse 2025: चंद्रग्रहण ही एक महत्त्वाची खगोलशास्त्रीय घटना असते, ज्याचा धार्मिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून खूप मोठा प्रभाव असतो. २०२५ मध्ये लागणारा शेवटचा चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर रोजी आहे, आणि तो भारतामध्ये पूर्णपणे दिसणारा ग्रहण असेल. त्यामुळे यावेळी सूतक काल, धार्मिक नियम आणि वैयक्तिक काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे..७ सप्टेंबरच्या रात्री लागणार चंद्रग्रहणभाद्रपद पौर्णिमाला म्हणजेच ७ ते ८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री चंद्रग्रहण भारतात पूर्णपणे पाहायला मिळणार आहे.ग्रहण सुरू होईल – रात्री ९:५७ वाजताग्रहण संपेल – रात्री १:२६ वाजताएकूण कालावधी – ३ तास २९ मिनिटंसूतक काल सुरू होईल – ग्रहणाच्या ९ तास आधी म्हणजे सकाळी १२:५७ पासून.NEET UG 2025 Counseling: नीट यूजी 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग सुरू होणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.चंद्रग्रहणाच्या काळात काय टाळावे?1. भोजन बनवू नये किंवा खाऊ नयेग्रहणाच्या कालावधीत अन्न तयार करणं किंवा खाणं निषिद्ध मानलं जातं. पूर्वी बनवलेल्या अन्नात तुळशीची पाने टाकावीत.2. गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घ्यावीबाहेर जाणं, धारधार वस्तू वापरणं, किंवा जोरात आवाज करणं टाळावं. यामुळे अपाय होण्याची शक्यता असते.3. कोणत्याही शुभ कार्यास मनाईया काळात विवाह, वास्तुशांती, देवपूजा, किंवा कोणतेही शुभ कार्य करणं टाळावं.4. देवतांच्या मूर्तींना स्पर्श टाळावाग्रहणाच्या वेळेत मंदिर बंद ठेवावं व देवतांना स्पर्श करू नये..चंद्रग्रहणाच्या वेळी काय करावे?1. मंत्रजप व ध्यानधारणा‘ॐ नमो नारायणाय’, ‘ॐ नमः शिवाय’, ‘गायत्री मंत्र’ यांचा जप करणे अत्यंत पुण्यदायी मानले जाते.2. दानधर्म करावातिळ, वस्त्र, धान्य, फळं, दुग्धजन्य पदार्थ यांचे दान ग्रहण संपल्यानंतर करावं.3. स्नान करून शुद्ध होणं आवश्यकग्रहण संपल्यानंतर स्नान करून नवे कपडे परिधान करावेत आणि देवाची पूजा करावी.4. पवित्रता जपावीवातावरणात निगेटिव्हिटी असते, त्यामुळे सकारात्मक विचार ठेवावेत आणि घरात शांतता राखावी..Ganesh Visarjan: श्रीगणपतीची उत्तरपूजा करताना काय लक्षात ठेवावं? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक.FAQs1. चंद्रग्रहण कधी होणार आहे आणि किती वेळ चालेल? (When will the lunar eclipse occur and how long will it last?)चंद्रग्रहण ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९:५७ वाजता सुरू होऊन १:२६ वाजता संपेल, म्हणजे एकूण ३ तास २९ मिनिटे चालेल.2. चंद्रग्रहणाच्या वेळी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? (What should be avoided during the lunar eclipse?)या काळात अन्न बनवू नये, खाऊ नये, शुभकार्य करू नये, मंदिरातील देवतांना स्पर्श करू नये, आणि गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी.3. ग्रहणानंतर कोणती क्रिया करावी? (What rituals should be performed after the eclipse?)ग्रहण संपल्यानंतर स्नान करावे, नवीन कपडे घालावे, मंत्रजप करावा आणि दानधर्म करावा.4. गर्भवती महिलांनी ग्रहणाच्या वेळी काय काळजी घ्यावी? (What precautions should pregnant women take during the eclipse?)गर्भवती महिलांनी ग्रहणाच्या वेळी घरात राहावे, बाहेर जाणे, जोरात आवाज करणे, धारधार वस्तू वापरणे टाळावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.