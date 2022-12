Every Look Lipstick Shade : ट्रेडिशनल ते ट्रेंडी लूकसाठी ट्राय करा या शेडच्या लिपस्टिक

Every Look Lipstick Shade : लिपस्टिक ही सगळ्या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्टस मधली सर्वात जास्त आवडणाऱ्या प्रोडक्टस पैकी एक आहे; काजळ आणि लिपस्टिक लावणं प्रत्येका मुलीला आवडत. पण परफेक्ट शेडची लिपस्टिक ही मिळतेच असं नाही, त्यात अनेकदा लिपस्टिकचे शेड बघून गोंधळायला होतं.

ट्रेडिशनल लूकसाठी अनेकदा आपण ड्रेसला मॅचिंग अशी लिपस्टिक घेतो पण ती भडक होऊ शकते, किंवा लावल्यावर जरा विचित्रही दिसते, पण रेग्युलर लुकच तसं नाही; एक नूड शेडची लिपस्टिक ही कधीही कुठेही परफेक्ट लुक देऊ शकते.

पण नक्की कोणती लिपस्टिक विकत घ्यावी हा प्रश्न असतोच; सध्या अनेक प्रीमियरला, छोट्या मोठ्या पार्टींना तुम्ही सेलेब्रिटींना न्यूड शेडची लिपस्टिक लावतांना बघितल असेल. या 5 प्रकारच्या न्यूड शेडच्या लिपस्टिक घेऊ शकतात; मुळात या तशा इतर लिपस्टिक पेक्षा स्वस्त आहेत आणि तुमच्या कोणत्याही लूकला अगदी परफेक्ट जातील अशा. विशेष म्हणजे या लिपस्टिकचा मोह अगदी सेलेब्रिटींनाही आवडला नाही.

1. Faces Canada Ultime Pro HD Shade Espresso Lipstick

एसप्रेसो शेड ही डार्क पिंक पिच कलरकडे जाणारी आहे; त्यामुळे ही लिपस्टिक ट्रेंडी लुक पासून तर अगदी एखाद्या लग्नातल्या आउटफिट पर्यन्त कुठेही जाऊ शकते. मुळात पिच कडे हिची शेड असल्यामुळे तुम्ही आपल्या ट्रेडिशनल ड्रेस वर सुद्धा ही लिपस्टिक लावू शकतात.

