April Travel

मुंबई : भारतीय लोकांना प्रवास करायला आवडते. विशेषत: नोकरदार लोकांना जेव्हाही २-३ दिवस वेळ मिळेल तेव्हा ते एखाद्या सुंदर स्थळाला भेट द्यायला जातात, पण वेळेअभावी ते भेट देऊ शकत नाहीत.

अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही एप्रिल महिन्यात प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही सहज नियोजन करू शकता. यासाठी तुम्हाला १ दिवसाची सुट्टी घ्यावी लागेल आणि ३-४ दिवस प्रवासाचा आनंद घेता येईल.

या सुट्ट्यांमध्ये तुम्ही हिमाचल प्रदेशातील काही सुंदर ठिकाणे एक्सप्लोर करू शकता. हेही वाचा - महिलांनो तरुणपणी घेतलेली जमीन उतारवयात होईल आधार (locations for trip in april Just take 1 day leave and travel for 3-4 days )

प्रवासाचं नियोजन करा

तुम्ही एप्रिल महिन्यात कुटुंब, मित्र किंवा जोडीदारासोबत एखाद्या सुंदर ठिकाणी जाण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही ते सहज करू शकता. यासाठी तुम्हाला गुरुवारी किंवा सोमवारी ऑफिसमधून सुट्टी घ्यावी लागेल.

७ एप्रिल हा 'गुड फ्रायडे' म्हणजेच शुक्रवार आहे. या दिवशी जवळपास प्रत्येक कार्यालयाला सुट्टी असते. अशा परिस्थितीत शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार कार्यालयातून सुट्टी असेल. तुम्हाला फक्त गुरुवार किंवा सोमवारची सुट्टी घ्यावी लागेल. ही १ दिवसाची रजा घेतल्यानंतर तुम्हाला ४ दिवस फिरण्याची संधी मिळेल.

वीकेंडच्या सहलीचा असा प्लॅन बनवा

एप्रिल ७ - शुक्रवार ('गुड फ्रायडे')

८ एप्रिल - शनिवार (शनिवार)

९ एप्रिल - रविवार (विकेंड)

अशा परिस्थितीत, तुम्ही कोणत्याही एका दिवशी म्हणजे ६ एप्रिल (गुरुवार) किंवा १० एप्रिल (सोमवार) ऑफिसला जाण्याचे नियोजन करू शकता. संपूर्ण ४ दिवस फिरण्याची संधी मिळेल.

सोसन

एप्रिलच्या कडाक्याच्या उन्हात थंड वाऱ्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर सोसनच्या सुंदर मैदानात पोहोचले पाहिजे. नक्कीच हे ठिकाण तुमच्यासाठी नवीन आणि सर्वोत्तम ठरू शकते.

सोसनमध्ये, आपण पार्वती व्हॅलीसारख्या उत्कृष्ट ठिकाणांचा आनंद घेऊ शकता, जे अतिशय सुंदर आहे. याशिवाय तुम्ही खीर गंगा आणि परळी सारखी मनमोहक ठिकाणे देखील पाहू शकता. येथे तुम्ही रोमांचक ट्रेकिंगचा आनंदही घेऊ शकता.

नहान

थंड हवेचा आनंद घ्यायचा असेल तर तुम्ही नहान येथे जाऊ शकता. उंच पर्वत, होमग्राउंड्स, तलाव आणि धबधब्यांच्या मधोमध वसलेले हे शहर कोणत्याही ऋतूत भेट देण्याचे उत्तम ठिकाण असू शकते.

नाहानमध्ये, तुम्ही हब्बन व्हॅली, रेणुका सरोवर, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब आणि मिनी प्राणीसंग्रहालय यासारखी सर्वोत्तम ठिकाणे एक्सप्लोर करू शकता. नाहान दिल्लीपासून सुमारे २४० किमी अंतरावर आहे.

जोगिंदर नगर

हिमाचल प्रदेशातील सुंदर मैदानी प्रदेशात वसलेले जोगिंदर नगर हे एप्रिल महिन्यात भेट देण्याचे सर्वोत्तम ठिकाण ठरू शकते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यातही या ठिकाणचे तापमान खूपच कमी राहते, कारण येथे असलेले पर्वत सतत बर्फाने झाकलेले असतात.

तुम्ही जोगिंदर नगरमधील सर्वोत्तम ठिकाणे जसे की जोगिंदर नगर व्हॅली, मच्छियाल लेक आणि डीअर पार्क इन्स्टिट्यूट एक्सप्लोर करू शकता. हे मनमोहक ठिकाण कांगडापासून सुमारे 71 किमी अंतरावर आहे.