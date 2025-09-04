Chandra Grahan Pregnancy Tip 2025: चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी काय करावे आणि काय टाळावे? वाचा आवश्यक माहिती एका क्लिकवर

थोडक्यात:चंद्रग्रहणाच्या वेळी गर्भवती महिलांनी नुकील्या वस्तूंचा वापर टाळावा आणि ग्रहण थेट पाहू नये.ग्रहणाच्या काळात घराबाहेर जाणे, अन्न बनवणे आणि ग्रहण करणे टाळावे, तसेच तुलसीची पाने अन्नात घालावीत.ग्रहणानंतर शुद्ध स्नान करा, धार्मिक मंत्र जपा आणि दानधर्म करून शुभ फल मिळवा..Lunar Eclipse 2025: यंदा 7 सप्टेंबर रोजी भारतात या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण पूर्णपणे दिसणार आहे. चंद्रग्रहणाच्या काळात काही गोष्टी करणे शुभ मानले जाते तर काही गोष्टी टाळणे अत्यंत आवश्यक असते, विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी..या काळात योग्य काळजी घेतली नाही तर नुकसान होऊ शकते. चला, जाणून घेऊया गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यावे..Ganesh Visarjan: श्रीगणपतीची उत्तरपूजा करताना काय लक्षात ठेवावं? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक.चंद्रग्रहण काय आहे?चंद्रग्रहण म्हणजे पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये चंद्र येऊन सूर्यप्रकाशाला अडथळा निर्माण करतो, ज्यामुळे चंद्र अंधकारमय होतो. हा खगोलीय प्रकार अनेकांना आध्यात्मिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा वाटतो..गर्भवती महिलांसाठी चंद्रग्रहणाच्या वेळी काळजीचे नियम1. नुकील्या वस्तूंचा वापर टाळाग्रहणाच्या काळात गर्भवती महिलांनी सुई, कात्री, चाकू यांसारख्या नुकील्या वस्तूंचा वापर करणे टाळावे. अशा वस्तूंचा वापर किंवा स्पर्श अशुभ मानला जातो आणि त्यामुळे आरोग्याचा त्रास होण्याची शक्यता वाढते.2. चंद्रग्रहण थेट पाहू नकागर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहण थेट पाहू नये. ग्रहणाच्या काळात चंद्राच्या किरणांना अशुद्ध मानले जाते, जे गर्भात असलेल्या बाळावर वाईट परिणाम करू शकते.3. बाहेर न जाता राहाग्रहणाच्या काळात गर्भवती महिलांनी शक्यतो घराबाहेर न पडणे योग्य ठरते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी नाईट लँडिंग आणि अंधाऱ्या ठिकाणी जाणे टाळा..Jungle Safari September: वाघ, हत्ती आणि हिरव्यागार जंगलांचा अनुभव घ्यायचंय? मग सप्टेंबरमध्ये 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.4. ग्रहण काळात अन्न बनवू नका आणि खाणे टाळाचंद्रग्रहणाच्या वेळी अन्न बनवणे आणि ग्रहण करणे टाळावे. असे मानले जाते की ग्रहणामुळे अन्न दूषित होते, ज्यामुळे गर्भधारणेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.5. आधीपासून तयार केलेले अन्न सुरक्षित ठेवाघरात आधीपासून तयार अन्न असेल तर त्यात तुलसीची पाने घालून ठेवावी. तुलसी अन्न शुद्ध ठेवण्यास मदत करते..चंद्रग्रहणात गर्भवती महिलांनी काय करावे?- ग्रहण काळात शांतीने घरात राहा आणि धार्मिक मंत्रांचे जप करा.- हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र यांचा उच्चार करणे शुभ मानले जाते.- ग्रहण संपल्यानंतर पवित्र जलाने स्नान करा, शक्य असल्यास गंगाजल वापरा.- स्वच्छ, नवीन वस्त्र परिधान करा.- ग्रहण संपल्यावर दानधर्म करा, ज्यामुळे शुभ फल प्राप्त होतात..FAQs1. गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या वेळी कोणत्या वस्तूंचा वापर टाळावा? (What items should pregnant women avoid using during a lunar eclipse?)गर्भवती महिलांनी ग्रहणाच्या वेळी सुई, कात्री, चाकू यांसारख्या नुकील्या वस्तूंचा वापर टाळावा कारण यामुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.2. गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहण कधी थेट पाहू नये का? (Why should pregnant women avoid looking directly at the lunar eclipse?)ग्रहणातील चंद्राच्या किरणांना अशुद्ध मानले जाते, ज्यामुळे गर्भातील बाळावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते.3. चंद्रग्रहणाच्या काळात गर्भवती महिलांनी घराबाहेर जाऊ नये का? (Why should pregnant women avoid going outside during the lunar eclipse?)रात्रीच्या अंधारात आणि नाईट लँडिंगपासून बचाव करण्यासाठी गर्भवती महिलांनी ग्रहणाच्या काळात घराबाहेर जाणे टाळावे.4. ग्रहण संपल्यानंतर गर्भवती महिलांनी काय करावे? (What should pregnant women do after the lunar eclipse ends?)ग्रहण संपल्यानंतर पवित्र जलाने स्नान करावे, स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे, आणि दानधर्म करावा जेणेकरून शुभ फल प्राप्त होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.