रात्री तापमान वाढल्यास पुरुषांच्या जीवाला धोका? काय सांगते संशोधन

उन्हाळ्यामध्ये रात्री तापमान वाढल्याने पुरुषांच्या मृत्यूची शक्यता वाढते असे एका नव्या अभ्यासातून हे समोर आले आहे. अभ्यासानुसार, सामान्य उष्णतेपेक्षा फक्त 1 अंश सेल्सिअस वाढल्यास हृदय संबधीत आजारांमुळे मृत्यूचा धोका सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढतो. बीएमजे ओपनमध्ये प्रकाशित झालेल्या या नवीन संशोधनानुसार, रात्रीच्या वाढत्या तापमानामुळे मृत्यूचा धोका फक्त पुरुषांमध्येच दिसून आला आहे. मात्र, याचा महिलांवर कोणताही परिणाम होत नाही.

मागील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, उष्ण हवामानामुळे मृत्यू आणि हृदयविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढते. पण या संदर्भात कोणत्याही विशिष्ट वयाच्या लोकांचा उल्लेख नव्हता. त्यासाठी टोरंटो विद्यापीठाच्या एका टीमने ६०-६९ वयोगटातील लोकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये हे दिसून आले. या अभ्यासासाठी, संशोधकांनी ऑफिस फॉर नेशनल स्टॅटिक्सकडून 2001 ते 2015 दरम्यान जून-जुलैमध्ये हृदयविकारामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत डेटा गोळा केला.

Men more likely to die as temperatures rise at night