Vastu Tips  : Money Plant लावताना या चूका टाळल्या तरच श्रीमंत व्हाल, नाहीतर...

Vastu Tips : एक झाडं लावायचं असेल तर आपल्याला फार कमी मेहनत घ्यावी लागते. ना त्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते ना पैसे खर्च करावे लागतात. पण काही झाडं अशी आहेत जी तुम्हाला पैसे कमावून देतात.

आता शेतीचा विचार केला तर त्यात पिकणारे पिक शेतकऱ्यांना पैसे देऊन जाते. पण वास्तूशास्त्राचा विचार केला तर घरात काही झाडं लावली तर ती आपल्या घरासाठी पॉझिटीव्ह ठरू शकतात.

घरात मनी प्लांट लावले तर आपल्याला त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. असे सांगितले जाते. पण ते लावण्याची योग्य पद्धत कोणती, ते झाडं कुठे लावावे याबद्दल लोकांना फारशी माहिती नाही. त्यामुळेच काही चूका या बाबतीत घडतात.(Money Plant Vastu Tips: Do not make such mistakes while planting money plant in this room of the house, you will not get fruit)

वास्तुशास्त्रानुसार अनेक प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये घराभोवती पसरलेली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करण्याची क्षमता असते. मनी प्लांट ही देखील अशीच एक वनस्पती आहे जिला वास्तुशास्त्रात विशेष महत्व आहे.

मनी प्लांट कुठेही लावला की त्या ठिकाणचे सौंदर्य वाढते. ज्या घरांमध्ये मनी प्लांट लावला जातो त्या घरात कधीही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करत नाही. याशिवाय ज्योतिष शास्त्रानुसार शुक्र देखील मनी प्लांटशी संबंधित मानला जातो. शुक्राप्रमाणेच सर्वांना माहित आहे की हा शारीरिक सुख, सौभाग्य, संपत्ती आणि सौंदर्याचा कारक मानला जातो. (Vastu Tips)

वास्तूमध्ये घरामध्ये मनी प्लांट लावण्याबाबत काही नियम सांगण्यात आले आहेत. या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास घर नेहमी सुख-संपत्तीने भरलेले असते. लोक घरात वेगवेगळ्या ठिकाणी मनी प्लांट लावतात.

बरेच लोक बाल्कनीमध्ये लावतात, तर काही लोक बेडरूममध्ये मनी प्लांट लावतात. जे लोक बेडरूममध्ये मनी प्लांट लावतात त्यांनी वास्तूचे काही नियम पाळले पाहिजेत.

या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास घरातील संपत्ती आणि सुखसोयी वाढण्याऐवजी आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत मनी प्लांट बेडरूममध्ये ठेवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात हे जाणून घेऊया. (Money)

बेडरूममध्ये मनी प्लांट

- वास्तुशास्त्रानुसार, बेडरूममध्ये मनी प्लांट लावल्यास व्यक्तीचा मूड चांगला राहतो.

- बेडरुममध्ये मनी प्लांट लावताना तो बेडच्या शेजारी नसावा याची विशेष काळजी घ्यावी.

- जर तुम्हाला मनी प्लांट बेडरूममध्ये ठेवायचा असेल तर तुम्ही तो टीव्ही किंवा कॉम्प्युटर टेबलाभोवती ठेवू शकता. वास्तविक मनी प्लांट प्लांटमध्ये रेडिएशन कमी करण्याची क्षमता असते.

- मनी प्लांटचा प्लांट बेडरूममध्ये ठेवताना तो कोणत्या दिशेला ठेवावा याची विशेष काळजी घ्यावी. वास्तुशास्त्राच्या नियमांनुसार मनी प्लांट पूर्व, दक्षिण, उत्तर आणि दक्षिण-पूर्व दिशेला ठेवता येतो.

- वास्तुशास्त्रानुसार, बेडरूममध्ये मनी प्लांट कधीही पश्चिम किंवा दक्षिण-पश्चिम दिशेला ठेवू नये.

- दुसरीकडे, जर तुम्हाला मनी प्लांटचा प्लांट बाथरूममध्ये ठेवायचा असेल तर तुम्ही तो तिथेही ठेवू शकता.

- मनी प्लांट नेहमी घराच्या आग्नेय दिशेला लावावा कारण ही दिशा गणपतीची दिशा मानली जाते आणि गणेश विनाशक आहे.(Money Plant Plantation Rules)

मनी प्लांटसमोर या गोष्टी ठेऊ नका

काही लोक मनी प्लांट सोबत काटेरी झाडे लावतात, अशा परिस्थितीत मनी प्लांट फुलतो पण त्याचा तुम्हाला विशेष फायदा होत नाही, अशा परिस्थितीत जर घरात मनी प्लांट लावला असेल तर. समोर कधीही काटेरी झाडे लावू नका.

यासोबतच मनी प्लांटच्या समोर अशी झाडे लावू नयेत, ज्याचा संबंध मंगळ, सूर्य, चंद्राशी आहे कारण शुक्राचा प्रभाव मनी प्लांटवर असतो असे मानले जाते आणि शुक्राचे चंद्र, सूर्य, मंगळ यांच्याशी प्रतिकूल संबंध आहेत.