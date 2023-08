Mustard Oil For Hair : आजवर तुम्ही केसांसाठी अनेक उपाय केले असतील. हॉस्पिटल, पार्लर आणि बरंच काही केलं असेल. पण, यामुळे मनासारखा खरंच फरक पडलाय का?,केसांचे नीट पोषण मिळतंय का यासाठी कोणी काहीही करत नाही.

पावसाळ्यात तर केसांच्या समस्यांचा डोंगरच वाढतो. पावसाळ्यात केसात कोंडा होतो, केस सतत ओले राहतात. त्यामुळे केसांतून वासही येतो. बरं एवढ्यावरचं न राहता केसांची मूळ नाजून झाल्याने केस गळायलाही लागतात.

केसांमधील कोंड्याची समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही काही उपाय करणे गरजेचे आहे. यापैकी एक उपाय म्हणजे केसांना योग्य पोषण देईल असं तेल लावणे. तसे बाजारात असंख्य तेल उपलब्ध आहेत. पण आज आपण अशा एका तेलाबद्दल माहिती घेऊयात. जे कोणतीही प्रक्रिया केलेले नसते. (Mustard Oil For Hair : These 3 remedies of mustard oil will eliminate dandruff from the root, they are effective since grandmother's time)

मोहरी हा तसा मसाल्याचा पदार्थ, मोहरीशिवाय कोणतीही फोडणी पूर्णच होऊ शकत नाही. केवळ जेवण नाही तर आरोग्यासाठीही मोहरीचे अनेक फायदे आहेत. मोहरी केसांवर जेव्हा लावण्याचा विचार येतो तेव्हा मोहरीची पेस्ट नाही. तर, मोहरीचे तेल तुम्हाला जास्त फायदा देणारं ठरेल.

मोहरीच्या तेलाच्या वापराने काय होईल

कोरडे केस नाहीसे होतात. कोरडी आणि पापुद्रे आलेली त्वचा निघून जाणे केसांचा गुंता केसांना फाटे फुटणे केस तुटणे उन्हामुळे खराब झालेले केस चांगले होतात. प्रदूषित पाण्यामुळे खराब झालेले केस ठीक होतात.

मोहरीचे तेल डोक्यातील कोंडा दूर करू शकतो का?

मोहरीचे तेल आणि लिंबाचा वापर

तुम्हाला फक्त मोहरीचे तेल थोडे गरम करायचे आहे. यामुळे, त्यातील पोषक घटक तेलात वितळतात आणि पूर्णपणे मिसळतात. आता तेल थोडे थंड झाल्यावर मोहरीच्या तेलात २ लिंबाचा रस घाला. आता ते संपूर्ण टाळू आणि केसांवर लावा.

ते लावताच तुम्हाला टाळूवर खाज आणि जळजळ जाणवेल. याचा अर्थ त्याचे अँटीबैक्टीरियल आणि सायट्रिक ऍसिड प्रभावीपणे काम करत आहे.

मोहरीचे तेल कोरफड हेअर मास्क

मोहरीच्या तेलाने, तुम्ही केसांचा मुखवटा बनवू शकता जो कोंडा मध्ये खूप प्रभावीपणे काम करतो. तुम्हाला फक्त मोहरीचे तेल घ्यायचे आहे आणि त्यात एलोवेरा जेल घालायचे आहे. आता हे दोन्ही मिक्स करून डोक्याला लावा.

थोडा वेळ असेच राहू द्या आणि नंतर केस धुवा. खरं तर, कोरफडमध्ये बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात ज्यामुळे टाळूचे संक्रमण कमी होते आणि डोक्यातील कोंडा दूर होतो.

मोहरीचे तेल आणि दही मिक्स करून लावा

मोहरीचे तेल आणि दह्याचा हा उपाय तुमची टाळू आणि कोंड्याची समस्या कमी करण्यास मदत करू शकतो. दह्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि सायट्रिक ऍसिड असते, तर मोहरीचे तेल जीवाणूनाशक असते.

जेव्हा तुम्ही हे दोन्ही मिक्स करून तुमच्या टाळूवर लावता तेव्हा ते केवळ डोक्यातील कोंडा कमी करत नाही तर टाळूवरील जळजळ देखील कमी करते. म्हणून, दही घ्या, त्यात मोहरीच्या तेलात मिसळा आणि लावा. 1 तास राहू द्या आणि शॅम्पू करा.

तेल वापरण्याआधी टेस्ट करा

जर तुम्ही पहिल्यांदा त्वचेवर अथवा डोक्याच्या टाळूवर मोहरीचे तेल किंवा मस्टर्ड ऑईल लावत असाल तर त्यापूर्वी पॅच टेस्ट जरुर करा. पॅच टेस्टकरता तेलाच्या थेंबाला मनगट किंवा हातावरील भागावर लावून पहा.

तेल लावल्यानंतर २४ तासांनी जर तुमच्या त्वचेवर कोणत्याही प्रकारचा लालसरपणा, जळजळ किंवा सूज आली नसेल तर या तेलाचा वापर करणे हे सुरक्षित मानले जाऊ शकते.