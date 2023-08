Nag Panchami 2023 : प्रयागराजमधील नागवासुकी मंदिरातील दगड प्रसाद म्हणून घरी का नेतात?

Nag Panchami 2023 : आपल्या देश हा मंदिरांचा देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या पुर्वजांनी बांधलेली दगडाची भक्कम मंदिरे आजही दिमाखात उभी आहेत. इथे गल्लोगल्ली एखादं तरी मंदिर नक्कीच पहायला मिळतं. आज नागपंचमी आहे.

ग्रह-नक्षत्रांच्या विशेष संयोगामुळे यंदा नागपंचमीचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या निमित्ताने नागदेवांच्या मंदिरांमध्ये आणि इतर शिवमंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी असते.

लोक नाग देवतांना दूध अर्पण करून आणि रुद्राभिषेक करून कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळावी म्हणून प्रार्थना करत असतात. त्यानिमित्तानेच अशा एका मंदिराविषयी माहिती घेऊयात जिथे भक्त दगडांचा प्रसाद घरी नेतात.(Nag Panchami 2023 : prayagraj unique nagavasuki temple of snakes know the mystery of temple )

नागपंचमीनिमित्त प्रयागराज येथे नागवासुकी या नागदेवतेच्या मंदिरात भाविक गर्दी करतात. संगमाच्या काठावर असलेल्या नागवासुकी मंदिरात सर्वाधिक गर्दी असते. येथे भाविकांची मोठी गर्दी असते. प्रयागराजमध्ये नागपंचमीला विशेष महत्त्व आहे कारण संपूर्ण नागवंशाचे स्वामी भगवान तक्षक आणि नागराज वासुकी यांचे मूळ निवासस्थान आहे.

नागराज वासुकी आणि भगवान तक्षक यांच्या मंदिरात स्थापित नागदेवतांना सोन्या-चांदीचे दागिने आणि फळे, फुले आणि यांनी सजवण्यात आले आहे. मंदिरांचे दरवाजे उघडण्यापूर्वीच येथे भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात. (Nag Panchami 2023)

भाविक दूध आणि पाणी अर्पण करतात

नागपंचमीच्या दिवशी भाविकांनी नाग मंदिरात दूध-पाणी अर्पण करून आपले कुटुंब आणि कुळाला सापांच्या छायेपासून दूर ठेवण्याची प्रार्थना करतात. या मंदिरात येणारे भक्त तिथे असलेला दगडांचा प्रसाद घरी न्यायला अजिबात विसरत नाहीत.

नागवासुकी मंदिराच्या दगडांचे गूढ

प्रयागराजमध्ये असलेल्या या नागवासुकी मंदिरातून दगड घेऊन घराभोवती ठेवणाऱ्यांना कधीही साप आणि नागांची भिती नसते. इतकंच नाही इथले दगड घराभोवती ठेवणाऱ्यांचीही सर्पदोषांपासून सुटका होते.

पौराणिक कथेनुसार समुद्र मंथनानंतर नागराज वासुकी पूर्णपणे रक्तबंबाळ झाले होते. आणि भगवान विष्णूच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी प्रयागराजमधील या ठिकाणी विश्रांती घेतली होती. इथे नागराजांचे एक प्राचिन मंदिर तयार झाले.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.