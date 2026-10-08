Nana Patekar Death : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे Cardiac Arrest ने निधन; हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्टमध्ये काय फरक असतो? शरीरात नेमकं काय घडतं?

Nana Patekar death cardiac arrest latest news : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने चित्रपटसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. नाना पाटेकर यांचे वयाच्या ७५ व्या वर्षी गोव्यात निधन झाले. त्यांना गंभीर कार्डियाक अरेस्ट आला होता. गोव्यातील डोना पाउला येथील निवासस्थानी ते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यानंतर त्यांना मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी सुमारे ४५ मिनिटे सीपीआर देऊन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपचारांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांना पहाटे ५.२० वाजता मृत घोषित करण्यात आले..या घटनेनंतर कार्डियाक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकदा या दोन्ही वैद्यकीय स्थितींना एकच समजले जाते. मात्र, त्यांच्यात महत्त्वाचा फरक आहे. कार्डियाक अरेस्टमध्ये हृदयाची विद्युत क्रिया अचानक बिघडते आणि हृदय प्रभावीपणे रक्त पंप करणे थांबवते. दुसरीकडे, हार्ट अटॅकमध्ये हृदयाच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण होतो..कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे काय?कार्डियाक अरेस्ट ही अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणी वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती आहे. यामध्ये हृदयाची विद्युत प्रणाली अचानक बिघडल्याने हृदयाचे ठोके प्रभावीपणे थांबतात. परिणामी, मेंदू आणि शरीरातील इतर महत्त्वाच्या अवयवांना रक्त व ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होतो. अशा वेळी व्यक्ती काही क्षणांत बेशुद्ध होऊ शकते. त्याचा सामान्य श्वास थांबू शकतो किंवा फक्त धाप लागल्यासारखा अनियमित श्वास सुरू राहू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो..दिवसाला ६० सिगारेट प्यायचे नाना पाटेकर; 'बहिणीचा 'तो' शब्द अन् नानांनी जागेवर सोडलं धूम्रपान .हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्टमध्ये काय फरक?हार्ट अटॅक : हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे हृदयाच्या स्नायूंना पुरेसा रक्तपुरवठा होत नाही.कार्डियाक अरेस्ट : हृदयाच्या विद्युत प्रणालीमध्ये अचानक बिघाड झाल्याने हृदयाचे रक्त पंप करण्याचे कार्य बंद पडते.ही दोन्ही परिस्थिती वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांचा परस्पर संबंध असू शकतो. काही वेळा हार्ट अटॅकमुळे हृदयाच्या विद्युत प्रणालीवर परिणाम होऊन कार्डियाक अरेस्ट येऊ शकतो..कार्डियाक अरेस्टची प्रमुख कारणे कोणती?कार्डियाक अरेस्टची अनेक कारणे असू शकतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने,हृदयाचे ठोके अचानक अनियमित होणेहृदयविकाराचा पूर्व इतिहासयापूर्वी आलेला हार्ट अटॅकहृदय निकामी होणेहृदयाच्या स्नायूंचे आजारजन्मजात हृदयविकारहृदयाच्या विद्युत प्रणालीतील बिघाडशरीरात ऑक्सिजनची तीव्र कमतरतामोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्रावगंभीर संसर्गकाही औषधांचे परिणाम किंवा विषारी पदार्थांचा संपर्कयापैकी काही कारणांमुळे हृदयाच्या सामान्य विद्युत क्रियेत अडथळा निर्माण होऊन कार्डियाक अरेस्टचा धोका वाढू शकतो..कोट्यवधींची संपत्ती, अनेक घरं तरीही गावातल्या फार्महाउसवर का राहत होते नाना पाटेकर? हे होतं खरं कारण .कार्डियाक अरेस्ट येण्यापूर्वी कोणती लक्षणे दिसू शकतात?कार्डियाक अरेस्ट अनेकदा कोणतीही स्पष्ट पूर्वसूचना न देता अचानक होऊ शकतो. व्यक्ती अचानक कोसळणे, बेशुद्ध होणे आणि सामान्यपणे श्वास न घेणे ही त्याची प्रमुख चिन्हे आहेत.मात्र, काही व्यक्तींमध्ये त्यापूर्वी काही लक्षणे जाणवू शकतात. त्यामध्ये,छातीत दुखणे किंवा दाब जाणवणेश्वास घेण्यास त्रास होणेअचानक चक्कर येणेअशक्तपणा किंवा प्रचंड थकवा जाणवणेहृदयाचे ठोके वेगाने किंवा अनियमित होणेमळमळ किंवा उलट्याअचानक अस्वस्थ वाटणेमहत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीला ही लक्षणे जाणवतीलच असे नाही. त्यामुळे अचानक प्रकृती बिघडल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये..छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास काय करावे?छातीत अचानक दुखणे किंवा दाब जाणवणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, चक्कर येणे, घाम येणे किंवा अचानक अशक्तपणा जाणवणे यासारखी लक्षणे दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती झपाट्याने खालावत असेल, तर घरगुती उपाय करत वेळ घालवू नये. शक्य तितक्या लवकर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे..व्यक्ती अचानक बेशुद्ध पडल्यास काय करावे?एखादी व्यक्ती अचानक कोसळली, आवाज देऊन किंवा खांद्यावर हलकेच स्पर्श करूनही प्रतिसाद देत नसेल आणि सामान्यपणे श्वास घेत नसेल, तर ही कार्डियाक अरेस्टची शक्यता मानून तातडीने मदत करावी.अशा वेळी तातडीने आपत्कालीन वैद्यकीय मदत मागवा.व्यक्ती प्रतिसाद देत नसल्यास आणि सामान्य श्वास घेत नसल्यास सीपीआर सुरू करा.जवळ AED (Automated External Defibrillator) उपलब्ध असल्यास त्याचा वापर करा.वैद्यकीय पथक येईपर्यंत सीपीआर सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करा.सीपीआरमुळे शरीरातील रक्तप्रवाह काही प्रमाणात सुरू ठेवण्यास मदत होते, तर AED उपलब्ध असल्यास काही विशिष्ट जीवघेण्या हृदयाच्या ठोक्यांच्या स्थितीत विद्युत धक्का देऊन हृदयाची लय पूर्ववत करण्यास मदत करू शकतो..नाना पाटेकर यांना आलेला कार्डियाक अरेस्ट नेमका काय आहे? हार्ट अटॅकपेक्षा किती आहे वेगळा? जाणून घ्या फरक.. .सीपीआरचे प्राथमिक ज्ञान का महत्त्वाचे?कार्डियाक अरेस्टच्या परिस्थितीत रुग्णालयात पोहोचेपर्यंतचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे केवळ रुग्णवाहिकेची वाट पाहणे पुरेसे नसते. घटनास्थळी उपस्थित व्यक्तींनी तातडीने सीपीआर सुरू केल्यास रुग्णाच्या जगण्याची शक्यता वाढण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे कुटुंबातील सदस्य, कार्यालयातील कर्मचारी, शिक्षक, चालक आणि इतर नागरिकांनी सीपीआरचे प्राथमिक प्रशिक्षण घेणे उपयुक्त ठरते..हृदयविकाराबाबत पुन्हा जागरूकतेची गरजनाना पाटेकर यांच्या आकस्मिक निधनाने कार्डियाक अरेस्टसारखी वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती किती गंभीर असू शकते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या घटनेत डॉक्टरांनी त्यांना वाचवण्यासाठी सीपीआरचे प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांना वाचवता आले नाही. त्यामुळे छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास, अचानक चक्कर किंवा अशक्तपणा यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करणे, वेळेत वैद्यकीय मदत घेणे आणि कार्डियाक अरेस्टच्या प्रसंगी सीपीआर व AED यांचा योग्य वापर करण्याचे प्राथमिक ज्ञान असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.टीप : वरील माहिती जनजागृतीसाठी आहे. हृदयाशी संबंधित लक्षणे जाणवत असल्यास स्वतः निदान न करता तातडीने डॉक्टरांचा किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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