Nautapa 2026: नवतापा म्हणजे काय? वर्षातील सर्वात गरम दिवसांमागचं धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या

Religious and Scientific Reasons Behind the Hottest 9 Days of the Year: मे महिन्याच्या अखेरीस अचानक ऊन इतकं वाढतं की बाहेर पडतानाच अंगाची लाही लाही होते. अनेक ठिकाणी तापमान ४० अंशांच्या पुढे जातं, वारे सुद्धा गरम वाहायला लागतात आणि दुपारच्या उन्हात काही मिनिटं उभंसुद्धा राहणं कठीण होतं. याच कडाक उष्णतेच्या कालावधीला "नवतापा" किंवा "नौतपा" असं म्हटलं जातं. हिंदू पंचांग आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार हा काळ वर्षाताल सर्वात उष्ण मानला जातो. त्यामुळे या काळात काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असतं..नवतापा म्हणजे काय?नवतापा म्हणजे वर्षातील सर्वात तीव्र उष्णतेचे सलग 9 दिवस मानले जातात. सूर्य जेव्हा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करतो तेव्हा लगेच नवतापाची सुरुवात होते. 2026 मध्ये 25 मे रोजी दुपारी 3.43 वाजता सूर्याने रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश केला आणि म्हणूनच याच दिवसापासून नवतापाला सुरुवात झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या पहिल्या 9 दिवसांत सूर्याचा प्रभाव सर्वाधिक तीव्र मानला जातो. त्यामुळे तापमान झपाट्याने वाढतं आणि उष्णता सुद्धा जास्त तीव्रतेने जाणवू लागते. यंदा नवतापा 25 मे ते 2 जूनपर्यंत राहणार असून या काळात उष्णतेपासून स्वतःची विशेष काळजी घेणं गरजेचं मानलं जातं..नवतापात काय करावे?भरपूर पाणी प्या.पाणीदान करा आणि थंड पाण्याची व्यवस्था ठेवा.दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर जाणे टाळा.हलका आणि पचायला सोपा आहार घ्या.लिंबूपाणी, ताक, नारळपाणी यांसारखे थंड पेय प्या.सत्तू, माठ, पंखा, छत्री यांचे दान करणे शुभ मानले जाते.शरीर थंड राहील असे सूती कपडे वापरा..नवतापात काय टाळावे?दुपारी 12 ते 4 या वेळेत थेट उन्हात जाणे टाळा.मसालेदार, तळलेले आणि जड पदार्थ खाऊ नका.शिळे अन्न आणि पचनाला जड पदार्थ टाळा.मांस, मासे आणि मद्यसेवन टाळावे.शरीराचे तापमान वाढवणारे पदार्थ कमी खावेत.जास्त वेळ उन्हात काम करणे टाळावे.या काळात मोठे समारंभ किंवा लग्नकार्य टाळले जाते.