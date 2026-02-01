Nirmala Sitharaman Saree: निर्मला सीतारामन यांचा तमिळ परंपरेला मानाचा मुजरा; कांजीवरम रेशीम साडीत संसदेत आगमन

Significance of FM Nirmala Sitharaman’s saree choice today: आज 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावर्षी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये सरकार कोणते नवीन बदल करणार आहे, कशावर कर वाढणार आणि कशावरचे कमी होणार यावर सगळ्यांचं जेवढं लक्ष असतं, तेवढंच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यावर्षी कोणत्या राज्याची साडी नेसणार यावरही लक्ष असतं..देशभरातील लोक त्यांच्या साडीमागचा अर्थ काय असू शकतो, याचा अंदाज लावत असतात. 2019 पासून पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सातत्याने भारताच्या पारंपरिक हातमाग उद्योगाला प्रोत्साहन दिले आहे.पाश्चिमात्य कॉर्पोरेट पोशाखाऐवजी त्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या आणि विविध विणकाम पद्धती दर्शवणाऱ्या साड्या परिधान करतात. यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कोणती साडी नेसणार यासाठी सगळे उत्सुक आहेत..तमिळनाडूची समृद्ध परंपरा असलेली साडीयंदा त्यांनी तमिळनाडूच्या समृद्ध वस्त्रोद्योग परंपरेला अभिवादन करत हाताने विणलेली कांजीवरम रेशीम साडी नेसली आहे. ही जांभळ्या रंगाची ‘कट्टम कांजीवरम’ साडी असून त्यावर फिकट सोनेरी-तपकिरी चौकटी आहेत.तमिळ भाषेत या चौकटींना ‘कट्टम’ असे म्हटले जाते. साडीला कॉफी ब्राउन रंगाची काठ असून त्यावर सूक्ष्म धाग्याचे काम करण्यात आले आहे. त्यावर साडीला साजेसा असा सोनेरी रंगाचा फुल स्लीवचा ब्लाऊज त्यांनी घातला असून निर्मला सीतारामन यांनी मॅचिंग जांभळ्या आणि काळ्या रंगाची शॉल घेतली आहे. .यातून निर्मला सीतारामन यांनी भारतातील विविध हातमाग परंपरांना दिलेला शांत पण ठाम पाठिंबा दिसून येतो. मंगलगिरी, इकट, बोंकई, कांथा, मधुबनी आणि आता कांजीवरम अशा अनेक विणकाम शैलींना त्यांनी आपल्या साडीच्या निवडीमधून ओळख दिली आहे.मागच्या वर्षी त्यांनी बिहारमधील मधुबनी कलेने सजलेली पांढऱ्या रंगाची हातमाग रेशीम साडी नेसली होती. ही साडी पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त दुलारी देवी यांनी त्यांना भेट म्हणून दिली होती..ही साडी का विशेष मानली जात आहे?हा निर्णय सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण यंदा तमिळनाडूमध्ये वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निर्मला सीतारामन घालतात त्या साड्या केवळ कपडे नसून, भारतातील वेगवेगळ्या भागांच्या हातमाग परंपरा आणि त्या साड्या विणणाऱ्या कारागिरांना ओळख देण्याचं शांत पण प्रभावी माध्यम ठरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.