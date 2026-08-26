Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!

Scandinavian Parenting Style: सध्याच्या बदलत्या काळात मुलांच्या संगोपनासाठी जुन्या आणि अतिशय कठोर पद्धती कुचकामी ठरत आहेत. त्यामुळेच पालक आपल्या पालकत्वच्या पद्धतीत नवनवीन बदल करत आहेत. आज आपण अशाच एका जगप्रसिद्ध पालकत्व पद्धतीबद्दल बोलणार आहोत, जिची चर्चा संपूर्ण जगात होत आहे. ती म्हणजे स्कैंडिनेवियन इंडिपेंडन्स पेरेंटिंग स्टाइल (Scandinavian Parenting Style).नॉर्वे, स्वीडन आणि डेन्मार्क या स्कैंडिनेवियन देशांमध्ये ही पद्धत अत्यंत लोकप्रिय आहे. यामध्ये मुलांना स्वायत्तता, समानता आणि पूर्ण अधिकार देण्यावर भर दिला जातो. मुलांना काही बाबतीत पूर्णपणे स्वतंत्र सोडणाऱ्या या पालकत्वाच्या ७ प्रमुख गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत- .निसर्गासोबत वेळ घालवणे (Friluftsliv)या देशांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी वॉक करणे, पार्क मध्ये वेळ घालवणे आणि मैदानी खेळ खेळणे संस्कृतीचा मुख्य भाग मानला जातो. तिथे मुलांना मोकळ्या हवेत वेळ घालवण्यासाठी सोडणे ही सामान्य गोष्ट आहे. याला 'Friluftsliv' म्हणजेच 'खुल्या हवेत जगणे' म्हटले जाते. यामुळे मुलांचा निसर्गाशी घट्ट संबंध जुळतो..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .आराम आणि शांततेचीची अनुभूती (Hygge)या संस्कृतीत मानसिक शांतता आणि सुखाला 'Hygge' (हूगा) म्हटले जाते. यामध्ये स्क्रीन टाइम कमी करून कुटुंबासोबत क्वालिटी टाईम घालवणे, सेल्फ केअर करणे आणि घरातील वातावरण आरामदायक बनवण्यावर भर दिला जातो.विश्वास आणि स्वातंत्र्य (Tillid)या पेरेंटिंग स्टाइलमध्ये मुलांवर लहानपणापासूनच विश्वास ठेवला जातो. तिथे ६ ते ७ वर्षांची मुले स्वतः उठून शाळेसाठी तयार होतात आणि बसने एकटी प्रवास करतात. या विश्वासाच्या संकल्पनेला 'Tillid' असे म्हणतात..साधेपणाला प्राधान्य (Enkelthed)आजकालच्या फॅशनेबल आणि दिखाऊ जगाच्या उलट, स्कैंडिनेवियन पालक आपल्या मुलांना साधेपणाचे महत्त्व शिकवतात. या तत्त्वाला 'Enkelthed' म्हटले जाते, जे मुलांच्या आयुष्यात साधेपणाची गोडी निर्माण करते.समानतेचा अधिकार (Ligeværd)मुलांना भविष्यातील प्रौढ न मानता आजच्या घडीला एक स्वतंत्र व्यक्ती मानले जाते. त्यांच्या भावना, मर्यादा आणि मतांचा आदर करत त्यांच्याशी घरातील मोठ्या व्यक्तीसारखाच समान व्यवहार केला जातो..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.कम्युनिटीची सामायिक जबाबदारी (Samfundssind)येथे मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी फक्त आई-वडिलांची नसते, तर संपूर्ण समाजाची (कम्युनिटी) असते. या सामूहिक भावनेला 'Samfundssind' असे म्हटले जाते.दुर्लक्षित करण्याची कला (Pyt)ज्या गोष्टींवर वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवल्याने काहीही निष्पन्न होत नाही, त्या गोष्टी सोडून देण्याच्या वृत्तीला 'Pyt' म्हणतात. यामुळे मुलांना कठीण प्रसंगातून शिकून पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.