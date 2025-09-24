Broccoli For Iron Deficiency: चाळिशीनंतर शरीरात लोह कमी? मग गोळ्या ऐवजी आहारात समावेश करा ब्रोकोलीची भाजी

थोडक्यात:चाळिशीनंतर महिलांमध्ये लोहाची कमतरता होऊ शकते आणि ब्रोकोलीची भाजी त्यासाठी नैसर्गिक आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला उपाय आहे.ब्रोकोलीमध्ये कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे A, K आणि लोह मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे ती आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.ब्रोकोलीचा वापर साधी भाजी, मिक्स भाजी किंवा सूप म्हणून करता येतो आणि त्याचा स्वाद आणि पोषणमूल्ये वाढवता येतात..Benefits of Broccoli For Iron Deficiency And Healthy Nutrition: ब्रोकोली म्हणजे हिरवा फ्लॉवर म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. अगदी फ्लॉवरच्या गड्ड्यासारखाच ब्रोकोलीचाही गड्डा दिसतो. त्यासारखेच तुरेही असतात, पण चव मात्र फ्लॉवरपेक्षा वेगळी असते. किंचित तुरटकडे झुकणाऱ्या ब्रोकोलीचा तुरा नुसताही चवीला चांगला लागतो. म्हणून याचा सॅलडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो..थंड हवामानात पिकणाऱ्या या भाजीचा जन्म इटलीचा. इटालियन भाषेत ब्रोक्को शब्दाचा अर्थ शेंडा. म्हणून ही ब्रोकोली! युरोपात बहुतेक देशांत परिचित असणाऱ्या ब्रोकोलीचा आपल्याकडेही आता मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. पंचतारांकित हॉटेलमध्येच नाही, तर अनेक घरांतही हल्ली भाज्यांबरोबर ब्रोकोली आवर्जून आणली जाते, त्यामुळे आपल्याकडचं उत्पादनही वाढलं आहे.महाराष्ट्रात कमी प्रमाणावर का होईना, पण ब्रोकोली पिकते, परंतु मुख्यत्वे पावसाळ्यात जिथे पाऊस कमी होतो त्या भागात ब्रकोलीचं उत्पादन चांगलं होतं..आपल्या आहारात जाणीवपूर्वक समावेश असावा इतकी पोषक मूल्यं या भाजीत नक्कीच असतात. यात अ आणि क जीवनसत्त्व तसेच कॅल्शियम आणि लोहाचं प्रमाण जास्त असतं. शंभर ग्रॅम भाजीत 55.5 मिलीग्रॅम कॅल्शियम असतं; तर कॅलरीज्चं प्रमाण नसतंच म्हणावं इतकं नगण्य असतं. त्यामुळे शरीराची झीज भरून काढण्यासाठी ही भाजी उपयुक्त आहे..चाळिशीनंतर स्त्रियांना लोह घ्यायला सांगतात. त्यासाठी काही वेळा लोहयुक्त गोळ्याही घ्याव्या लागतात. त्याऐवजी जर योग्य प्रमाणात ब्रोकोलीचा आहारात समावेश असेल, तर वेगळ्या आर्यन गोळ्यांची गरज भासणार नाही. गरोदर स्त्रियांनाही ब्रोकोली उपयुक्त आहे. ज्यामुळे त्यांना कॅल्शियम मिळतं. याशिवाय कॅन्सर पेशंट, अर्थायटीस या आजारांवरही ही भाजी उपयुक्त आहे. हल्ली ब्रोकोली मोठ्या शहरांतल्या भाजी मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध होते, पण त्याचा उपयोग कसा करायचा किंवा त्याची चव कशी आहे, हेच माहिती नसतं. त्यामुळे भाजी घेण्याचं धाडस होत नाही. खाऊन बघितल्याशिवाय चव कळणार कशी? त्यासाठी कशी खावी हे तर समजायला हवं त्यासाठी काही पाककृती..ब्रोकोलीची साधी भाजीब्रोकोलीचे मध्यम आकाराचे तुरे काढून घ्यावेत. हल्ली बाजारात ओली हिरवी लसूण मिळते. ती लसूण ठेचून घ्यावी. हिरव्या मिरचीची पेस्ट करावी. बटरवर लसूण आणि मिरची टाकावी. त्यावर ब्रोकोली टाकावी आणि झाकण ठेवावं. झाकण अगदी तीन ते चार मिनिटं ठेवलेलं पुरतं. या भाज्यांचं हेही वैशिष्ट असतं. याचा शिजण्याचा काळ अगदी कमी असतो. ब्रकोलीवर झाकण ठेवून शिजवली, की त्याच्यात वाफ राहते आणि रंग बदलत नाही. अधिक स्पायसी हवं असेल, तर त्यावर मिरपुडाची चिमट टाका. याला मीठ अगदी कमी लागतं. कारण बोकोलीची मुळची चव थोडी खारटपणाकडे झुकणारी असते..मिक्स भाजीबेबी कॉर्न, मशरूम आणि ब्रोकोली, यासाठीही लसूण आणि मिरचीची पेस्ट करून घ्यावी. यासाठी ऑलिव्ह ऑईल असेल, तर त्याचा वापर करावा. बेबी कॉर्न शिजायला वेळ लागतो. म्हणून ते आधी शिजवून घ्यावे. या भाज्या ऑलिव्ह ऑइलवर टाकून त्यात चवीसाठी सोयासॉस आणि चिली सॉस घालावं. या सॉसमुळे या भाजीला वेगळी चव येते. या भाज्या ब्रेडबरोबरच खायच्या असतात, हा आणखी एक गैरसमज आहे. पोळीबरोबरही या भाज्या खाता येतात.याशिवाय ब्रोकोलीचं सूपही करता येतील. मागे ऍस्परागससाठी जी क्लिअर सूप वा व्हाईट सॉस सूपची कृती सांगितली होती त्याच प्रकारे हे सूपही करता येईल. त्याशिवाय ब्रोकोली-ऍस्परागस किंवा ब्रोकोली मशरूम अशी वेगवेगळ्या भाज्यांची कॉम्बिनेशन करून केलेलं सूपही चविष्ट तर लागतात त्याचबरोबर यातून पोषणमूल्येही चांगली मिळतात..FAQs1. चाळिशीनंतर लोहाची कमतरता का होते? (Why does iron deficiency occur after 40?)चाळिशीनंतर हार्मोनल बदल आणि आहारातील तुटवडा यामुळे महिलांमध्ये लोहाची कमतरता होणे सामान्य आहे.2. ब्रोकोलीमध्ये कोणती पोषणमूल्ये आहेत? (What nutritional values does broccoli contain?)ब्रोकोलीमध्ये कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे A, K, आणि लोह मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीरासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत.3. ब्रोकोलीची भाजी कशी बनवायची? (How to prepare broccoli dish?)ब्रोकोलीला लसूण, मिरची आणि थोड्या बटरमध्ये झाकण ठेवून कमी वेळात शिजवून साधी भाजी तयार करता येते.4. ब्रोकोली कोणत्या प्रकारे आहारात समाविष्ट करता येते? (In what ways can broccoli be included in the diet?)ब्रोकोली साधी भाजी, मिक्स भाजीत, किंवा सूप म्हणून वापरता येते, तसेच तिचा स्वाद आणि पोषणमूल्ये वाढवता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.