लाइफस्टाइल

Broccoli For Iron Deficiency: चाळिशीनंतर शरीरात लोह कमी? मग गोळ्या ऐवजी आहारात समावेश करा ब्रोकोलीची भाजी

Iron Deficiency After 40: चाळिशीनंतर शरीरातील लोह कमी होणे अनेक महिलांमध्ये दिसते. गोळ्यांऐवजी ब्रोकोलीची भाजी आहारात घेतल्याने लोहाची कमतरता भरून निघू शकते. ब्रोकोली नैसर्गिक आणि पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण असल्यामुळे हे एक उत्तम पर्याय आहे
Iron Deficiency After 40

Iron Deficiency After 40

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

थोडक्यात:

  1. चाळिशीनंतर महिलांमध्ये लोहाची कमतरता होऊ शकते आणि ब्रोकोलीची भाजी त्यासाठी नैसर्गिक आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला उपाय आहे.

  2. ब्रोकोलीमध्ये कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे A, K आणि लोह मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे ती आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

  3. ब्रोकोलीचा वापर साधी भाजी, मिक्स भाजी किंवा सूप म्हणून करता येतो आणि त्याचा स्वाद आणि पोषणमूल्ये वाढवता येतात.

Loading content, please wait...
Nutrition Diet
food culture
Food article
after 40 workout
broccoli
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com