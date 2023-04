Right Way Of Brisk Walking :चलते रहो! दिवसातून एवढा वेळ चालण्याचे अनेक फायदे

By

Right Way Of Brisk Walking : चालणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. हा एक मार्ग आहे ज्यामुळे शरीराचे रक्ताभिसरण जलद होते आणि दुसरे म्हणजे हे आपल्या हृदय आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते. याशिवाय चालण्याचे ही अनेक फायदे आहेत. रोज किती चालावे आरोग्यासाठी चांगले आहे, हा प्रश्न आहे की चालण्याचे सर्व फायदे मिळणे आरोग्यासाठी चांगले आहे. तसेच, योग्य वेळेमुळे चालण्याचे फायदे वाढू शकतात का? का आणि कसे, तुम्हाला माहित आहे.

नियमित चालणे शरीरासाठी उत्तम व्यायाम मानला जातो. चालल्यामुळे कॅलरी बर्न होऊन, वजन कमी होण्यास मदत मिळते. चालणे हा सर्वात सोपा व्यायाम आहे, म्हणून ज्यांना कठीण व्यायाम करणे शक्य नाही किंवा त्यासाठी वेगळा वेळकाढता येत नाही अशा व्यक्ती रोजच्या व्यायामात चालण्याचा समावेश करू शकतात.

एका दिवसात किती चालायला हवं

नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (NHS) च्या मते, आपण दिवसातून सुमारे १५० मिनिटे चालले पाहिजे. म्हणजेच जवळपास अडीच तास चालणे तुम्हाला अनेक समस्यांपासून वाचवू शकते. तसे तर दररोज ४ हजार ते ६ हजार पावले चालायला हवीत. वेळ नसेल तर रोज किमान ३० मिनिटं चालायला हवं. त्यामुळे आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या टाळता येतील.

वेगवान चालण्याची योग्य पद्धत

वेगाने चालण्याची योग्य पद्धत तुम्हाला माहित असावी. तुम्ही रेग्युलर चालले पाहिजे. खूप वेगवानही नाही आणि खूप हळू ही नाही. या काळात काळजी घ्या

नजर समोर ठेऊन चाला

मान, खांदे आणि पाठ लुज सोडा, पण, पुढे झुकू नका.

पाठ सरळ ठेवा आणि पोटाचे स्नायू गुंतवा.

मान, खांदे आणि पाठीला आराम द्या.

स्थिर हालचाल करून चालत जा.

वेगवान चालण्याची योग्य वेळ

चालण्याची योग्य वेळ सकाळी किंवा संध्याकाळी असते. या दरम्यान, आपल्याला फक्त हे लक्षात ठेवावे लागेल की या दोन्ही वेळेस, अशी वेळ निवडा जेव्हा आपण वेगाने चालू शकता. म्हणजे उष्णता किंवा आर्द्रतेमुळे चालता येत नाही असे होऊ नये. त्यामुळे चालताना आणि चालताना या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा.