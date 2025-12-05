लाइफस्टाइल

Vladimir Putin’s Favourite Food: चहा, मासे अन्.... व्लादिमीर पुतिन यांना खायला काय आवडतं? वाचा संपूर्ण यादी

What does Vladimir Putin eat daily: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांना कोणते पदार्थ खायला आवडतात याबाबत आज जाणून घेऊया.
Russia President Vladimir Putin

Putin healthy meal habits explained

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Putin favourite food list 2025: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यावर आहेत. या भेटीत संरक्षण, ऊर्जा आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांवर चर्चा होणार आहे. जगातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नेत्यांपैकी एक म्हणून, पुतिन यांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं. त्यांचे प्रवास, त्यांच्या बैठका आणि सर्वांचे लक्ष त्यांच्यावर केंद्रित आहे. परंतु एक गोष्ट जी लोकांना आकर्षित करते ती म्हणजे रशियन राष्ट्राध्यक्षांचा डाएट काय आहे. त्यांना कोणते पदार्थ खायला आवडतात याबाबत आज जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
India
Vladimir Putin
Russia
food news
food news in marathi
Nutrition Diet
diet plan
food culture
food tips
Food marathi news
High Protein Diet
diet tips
balanced diet
Diet
Putin Modi Meeting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com