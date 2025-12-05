Vladimir Putin’s Favourite Food: चहा, मासे अन्.... व्लादिमीर पुतिन यांना खायला काय आवडतं? वाचा संपूर्ण यादी

Putin favourite food list 2025: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यावर आहेत. या भेटीत संरक्षण, ऊर्जा आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांवर चर्चा होणार आहे. जगातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नेत्यांपैकी एक म्हणून, पुतिन यांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं. त्यांचे प्रवास, त्यांच्या बैठका आणि सर्वांचे लक्ष त्यांच्यावर केंद्रित आहे. परंतु एक गोष्ट जी लोकांना आकर्षित करते ती म्हणजे रशियन राष्ट्राध्यक्षांचा डाएट काय आहे. त्यांना कोणते पदार्थ खायला आवडतात याबाबत आज जाणून घेऊया. .'मला कोणतीही विशेष आवड नाही': पुतिन2019 मध्ये त्सारग्राड टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत पुतिन यांनी त्यांच्या आवडीनिवडी सोप्या पद्धतीने सांगितल्या. ते म्हणाले, "मला कोणतीही विशेष आवड नाही. मला टोमॅटो, काकडी आणि लेट्यूस सारख्या भाज्या आवडतात. सकाळी मी दलिया, चीज आणि मध खातो. मला मासे खायला आवडतात. ग्रीन टी हे माझे रोजचे पेय आहे."फ्रेश पदार्थपत्रकार बेन जुडाग यांच्या "फ्रेजाइल एम्पायर: हाऊ रशिया फेल इन अँड आउट ऑफ लव्ह विथ व्लादिमीर पुतिन" या पुस्तकानुसार, पुतिन फ्रेश आणि सेंद्रिय अन्न पसंत करतात आणि त्यांचे अन्न नेहमीच ताजे असते. त्यांना विशेषतः फळे, बेरी, भाज्या, टोमॅटो, काकडी आणि हिरव्या पालेभाज्या आवडतात. हे पदार्थ अनेक स्थानिक बागा आणि सेंद्रिय शेतातून मिळवले जातात. ते जंक फूड खाणे टाळातात. .Viral Video: 'माझ्या बॉसला सांगा की मला कामावरून काढून टाकू नका', Indigo चं उड्डाणं रद्द झाल्यावर विमानतळावरील प्रवाशांचा व्हिडिओ व्हायरल.नाश्तापुतिन यांचा नाश्ता सहसा हलका आणि निरोगी असतो. त्यांच्या नाश्त्यात कॉटेज चीज, अंडी आणि ओटमील असते. कधीकधी मध किंवा फ्रेश ज्युस असतो. त्यांच्या नाश्त्याची शैली त्यांच्या सक्रिय जीवनशैलीशी पूर्णपणे जुळते. त्यांनी उत्तर दिले, "मी ओटमील खूप आनंदाने खातो आणि तेही दररोज.".पारंपारिक रशियन खाद्यपदार्थपुतिन यांना क्लासिक रशियन पदार्थ आवडतात. त्यांना निरोगी, उबदार आणि संस्कृतीत रुजलेले पदार्थ आवडतात. त्यांच्या आवडत्या पदार्थांमध्ये बकव्हीट पोरीजचा समावेश आहे, जो एक सामान्य रशियन पदार्थ आहे. त्यांना उखा फिश सूप आणि श्ची कोबी सूप सारखे सूप देखील आवडतात, जे शरीराला उबदार करण्यास मदत करतात आणि हिवाळ्यात आरामदायी भावना देतात. .सर्वाधिक मासे आवडीचे पुतिन यांना मासे खायला खूप आवडतात. ते सहसा ते ग्रिल केलेले किंवा बेक केलेले खातात. त्यांचे आवडते मासे ट्राउट आणि स्टर्जन आहेत. .मिठाई आणि आईस्क्रीमपुतिन यांना कमी साखरयुक्त पदार्थ खायला आवडते. पण त्यांना रशियन आईस्क्रीम आवडते. त्यांनी ते अनेक वेळा परदेशी लोकांनाही दिले आहे. याचा अर्थ असा की ते गोड पदार्थ पूर्णपणे सोडून देत नाहीत, परंतु सामान्यतः ते त्यांच्या आहारात साखरेचे प्रमाण कमी असते.चहाप्रेमी आहेत पुतिनपुतिन यांना कॉफीपेक्षा चहा जास्त प्यायला आवडतो. त्यांना हर्बल आणि ग्रीन टी खुप आवडते. ते फक्त लग्न किंवा अधिकृत पार्ट्यांमध्येच सहसा वाइन किंवा शॅम्पेन पितात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.