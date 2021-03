काय?? चक्क ज्वालारसावर तयार केला स्वयंपाक; Video viral 

जर तुम्हाला भूक लागली तर तुम्ही काय करता? एक तर घरी स्वयंपाक करुन जेवता किंवा अगदीच कंटाळा आला असेल तर एखाद्या हॉटेलमध्ये जाऊन वा पार्सल काही तरी पदार्थ मागवता. बरोबर? पण भूक लागली आहे म्हणून कधी ज्वालामुखीच्या तप्त ज्वालारसावर स्वयंपाक केल्याचं कधी ऐकलं आहे का?अर्थात याचं उत्तर नाही असंच असेल. परंतु, आइसलँडमध्ये काही वैज्ञानिकांनी हे धाडस करुन दाखवलं आहे. विशेष म्हणजे या घटनेचा व्हिडीओदेखील सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

ज्वालामुखी म्हटलं की त्यातील सतत उसळणारा तप्त ज्वालारस डोळ्यासमोर येतो. सतत खवळणाऱ्या या ज्वालामुखीचा कधी उद्रेक होईल आणि कधी तो फुटेल याचा काही नेम नसतो. त्यामुळे ज्वालामुखी असलेल्या ठिकाणी राहण्याची किंवा त्याच्या जवळ फिरकण्याही कोणाची बिशाद नसते. परंतु, आइसलँडच्या रेकेविकमधील एका ज्वालामुखीच्या तप्त ज्वालारसावर काही वैज्ञानिकांनी हॉटडॉग्स,बन,सॉसेज गरम करुन ते खाल्ले आहेत.

रेकेविकमधील जवळपास ८०० वर्षांनी सर्वात मोठा ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला असून येथे काही वैज्ञानिक संशोधन करत आहेत. विशेष म्हणजे ही तपासमोहिम सुरु असतांना या वैज्ञानिकांना भूक लागली. मात्र, या ज्वालामुखी जवळ कोणतंही गाव किंवा नागरी वस्ती नसल्यामुळे त्यांना ज्वालारसावरच त्यांचं जेवण तयार करुन घ्यावं लागलं.

Scientists take some time out studying a #volcano by grilling hot dogs on hot lava.

pic.twitter.com/0RO4SKvC7p

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) March 23, 2021