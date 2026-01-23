Country Self Sufficient: विदेशातून एका रुपयाचीही आयात नाही! 'या' देशात पिकतं सर्वकाही; जगातील सर्वात अजब देशाची ही अजब गोष्ट

Country Self Sufficient: आजच्या जागतिक व्यवस्थेत एकही देश पूर्णपणे स्वयंपूर्ण असणं जवळपास अशक्य मानलं जातं. कुठे इंधनासाठी आयात करावी लागते, तर कुठे धान्य, डाळी किंवा खाद्यतेलासाठी दुसऱ्या देशांकडे पाहावं लागतं. .युद्ध, हवामान बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे अनेक देश अन्नसुरक्षेच्या संकटात सापडले आहेत. मात्र, या सगळ्या परिस्थितीला छेद देणारा एक देश आजही स्वतःच्या पायावर उभा आहे.हा देश आपल्या नागरिकांच्या अन्नाची गरज १०० टक्के स्वतःच भागवतो. भाजीपाला असो, फळं असोत, मांस, मासे किंवा तेलबिया कशासाठीही त्याला प्रदेशावर अवलंबून राहावं लागत नाही. विशेष म्हणजे, या देशाचा भारताशी एक खोल आणि ऐतिहासिक संबंध आहे..Central Bank Jobs 2026: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ३५० पदांची भरती सुरू; एका क्लिकवर पाहा अर्जाची शेवटची तारीख.कोणता आहे हा अनोखा देश?दक्षिण अमेरिकेत वसलेला गुयाना (Guyana) हा तुलनेने लहान देश आज संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेत आहे. केवळ सुमारे ८ लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशाने जे साध्य केलं आहे, ते जगातील बहुतांश मोठ्या राष्ट्रांनाही जमलेलं नाही. एका आंतरराष्ट्रीय अन्नसंशोधन अहवालानुसार, गुयाना हा असा एकमेव देश आहे जो मानवी आहारासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रमुख अन्नघटकांमध्ये पूर्णतः स्वयंपूर्ण आहे.भारताशी असलेलं खास नातंगुयानाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, तेथील जवळपास ४० टक्के नागरिक भरतीय वंशाचे आहे. ब्रिटिश काळात, विशेषतः भारतातील बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून अनेक भारतीय मजूर म्हणून गुयानात गेले. ऊस शेतीपासून सुरुवात झालेला हा प्रवास आज शेती, व्यापार आणि अन्नउत्पादनापर्यंत पोहोचला आहे. या भारतीय समुदायाच्या मेहनतीचा मोठा वाटा आज गुयानाच्या अन्नस्वावलंबनात दिसून येतो..अन्नाच्या कोणत्या क्षेत्रांना गुयाना आघाडीवर आहे?गुयाना खालील सातही अन्नघटकांमध्ये स्वतःच्या गरज पूर्ण करतो.धान्य व स्टार्चयुक्त पिके: तांदूळ आणि मका मोठ्या प्रमाणावर पिकवला जातो.डाळी व कडधान्ये: देशांतर्गत उत्पादन पुरेसं आहे.भाजीपाला: स्थानिक पातळीवर सर्व प्रकारचा भाजीपाला उपलब्धफळे: विविध उष्णकटिबंधीय फळांचं मुबलक उत्पादन.दूध व दुग्धजन्य पदार्थ: पूर्णतःदेशांतर्गत स्रोतांवर आधारित.मांस: कुक्कुटपालन आणि गोमांस उत्पादनात स्वयंपूर्ण.मासे: सागरी व नदीसंपत्तीमुळे मत्स्य उत्पादन भरपूर.मोठे देश कुठे मागे पडतात?जगातील महासत्ता असलेले अनेक देशही या बाबतीत पूर्ण स्वयंपूर्ण नाहीत. अमेरिका काही मोजक्या अन्नघटकांमध्येच आत्मनिर्भर आहे, तर युरोपतील अनेक देश आयतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. चीन आणि काही आशियाई देश जवळपास स्वयंपूर्ण असले तरी दूध, डाळी किंवा तेलबियांसाठी त्यांना परदेशी बाजारपेठांकडे वळावं लागतं.भारताबाबत बोलायचं झालं, तर शेतीप्रधान देश असूनही आपल्याला डाळी आणि खाद्यतेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. विशेषतः खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत आजही बाह्य देशांवर मोठ्याप्रमाणावर अवलंबुन आहे..Weekend Destinations: पुढील 3 दिवसांची ट्रिप प्लॅन करताय? मग पुणे-मुंबईसह 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.गुयानाचं यशाचं कारण काय?गुयानाचं क्षेत्रफळ फार मोठं नसूनही, देशाचा बहुतांश भाग हिरव्यागार जंगलांनी व्यापालेला आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा समतोल वापर, सुपीक जमीन, मुबलक पाणी आणि स्थानिक उत्पादनाला दिलेलं प्राधान्य हेच या देशाच्या यशाचं सूत्र आहे. गुयानाच्या स्थानिक बाजारांमध्ये फिरलंत,तर जवळपास प्रत्येक वस्तू देशातच तयार झालेली दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.