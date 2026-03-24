Sleep Crisis in India: भारतीयांची झोप ‘आउट ऑफ ट्रॅक’; बिघडलेल्या लाइफस्टाइलमुळे धक्कादायक वास्तव समोर

How Lifestyle Habits Are Disrupting Sleep Patterns: भारतीयांच्या झोपेच्या सवयीबाबत एक चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. इंडियाः द स्टेट ऑफ स्लिप २०२६ या अहवालानुसार, देशातील बहुतांश लोकांना पुरेशी झोप मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल ऑरा (OURA) कंपनीने सादर केला असून, तो भारतासह १३ देशांतील सुमारे पाच हजार लोकांच्या डेटावर आधारित आहे..सर्वेक्षणातील ठळक मुद्देझोपेचे वास्तवसरासरी झोप केवळ ६ तास २८ मिनिटेही वेळ आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या ७ते ८ तासांच्या तुलनेत हा कालावधी खूपच कमी.मध्यरात्रीनंतर झोपण्याची वाढती सवयसरासरी भारतीय रात्री १२:२४ वाजता झोपतातआणि सकाळी ६:४३ वाजता उठतात५९% लोक उशिरापर्यंत जागतातबहुतेक नागरिक मध्यरात्रीनंतर झोपणे पसंत करतात, असे अहवालात नमूद केले आहे.Mumbai Sleep Crisis: 'न झोपणाऱ्या शहराला' झोपेचा मोठा फटका; मुंबईतील निम्म्या नागरिकांना दर्जेदार झोपेचा अभाव.परिणाम आणि तज्ञांचा सल्लागाढ झोपेत घट आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम: स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि भावनिक संतुलनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतोडिजिटल साधनांचा अति वापर हे मुख्य कारण: वेगवान जीवनशैली आणि स्क्रीन टाइममुळे झोपेची गुणवत्ता खालावत आहे.उपायःवेळेचे नियोजन आणि डिजिटल डिटॉक्सनियमित झोपेची वेळ पाळणेडिजिटल वापरासाठी मर्यादा ठेवणे अत्यावश्यक आहे.Pre Sleep Habits: दिवसभराचा थकवा आणि चिडचिड घालवायची असेल, तर झोपण्यापूर्वी 'या' गोष्टींना करा कायमचा टाटा!.सर्वेक्षणाची व्याप्ती५,००० सहभागी संख्या१८ ते ६५+ वयोगट१३ देशांची संख्या (भारतासह).