तुमच्या नाजूक ओठांची काळजी घेण्यासाठी काही सोपे उपाय

कोल्हापूर : सुंदर दिसण्यासाठी प्रत्येकजण नेहमीच प्रयत्नशील असतो. त्यासाठी अनेक उपायही केले जातात. त्यातल्या त्यात चेहऱ्याची जास्त काळजी घेतली जाते. त्यातही ओठांकडे जास्त लक्ष दिले जाते. ओठ कोरडे पडणे, ओठ फुटणे, ओठ काळे पडणे यासारख्या बाबी अधीक तत्परतेने पाहिल्या जातात. येथे आम्ही तुम्हाला अशाच काही टिप्स देणार आहोत, ज्यामुळे तुमचे नाजूक ओठ राहू शकतील कायम नाजूक आणि मुलायम. ओठ पाणीदार ठेवण्यासाठी सर्वात प्रथम ओठांवरील मेलेली स्कीन काढून टाका. त्यासाठी तुम्ही घरगुती स्क्रब बनवू शकता. एका छोट्याशा भांड्यात थोडीशी ब्राऊन शुगर आणि हळद घ्या. या दोन्हीला चांगल्या प्रकारे मिक्स करा. तयार झालेला स्क्रब तुमच्या ओठांना हळू-हळू लावा. त्यानंतर ओल्या कापडाने ते पुसून घ्या. त्यामुळे तुमच्या ओठांवर चमकदारपणा येईल. ओठांवरून मेलेली स्क्रिन काढल्यानंतर तुमचे ओठ मॉईस्चराईजिंग थेरीसाठी तयार झाले आहेत. ओठांवर लिप बाम लावण्याआधी पहिल्यांदा त्यांना लिप मास्कचा गुडनेस द्या.



हा मास्क तयार करण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे नारळाचे तेल घ्या. तुम्ही वापरत असलेले खाण्याच्या तेलाचे काही ठेंब घ्या. यो दोन्हीला चांगल्या प्रकारे मिक्स करा आणि ओठांवर वीस मिनिटांसाठी लावून ठेवा. वीस मिनिटानंतर ते पुसून टाका.



वरील दोन्ही स्टेप्स पूर्ण केल्यानंतर आता तुमचे ओठ बाम लावण्यासाठी पूर्ण तयार झाले आहेत. हे तुमच्या ओठांना नाजूकता देण्यासाठी आणि त्यातील तजेलपणा लॉक करण्याचे काम करेल. या स्टेप्स फॉलो केल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. तुमच्या ओठांना चाटू नका. कारण त्यामुळे तुमचे ओठ सुकतील. या सोबतच तुम्ही शशीरातील पाण्याचे प्रमाण संतुलीत राखा. त्यामुळे तुमते त्वचेसंबंधातील अनेक आजार दूर होतील.

Web Title: take care of your lips at home easy steps to follow in kolhapur