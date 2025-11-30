Treadmill Tips: घरच्या जिममध्ये ट्रेडमिलचा वापर करताय? मग व्यायाम करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' गोष्टी

Benefits of Using a Treadmill at Home: आजकालच्या धावपळीच्या जगात पळण्यासाठी वेळ आणि जागा दोन्हीची कमतरता भासते आहे. या परिस्थितीत "ट्रेडमिल' हा एक अतिशय योग्य पर्याय ठरतो आहे..ट्रेडमिलवर आपण चालू शकतो. जॉगिंग किंवा रनिंगही करू शकतो. तेही सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात. ट्रेडमिल किंवा व्यायामाची इतर उपकरणे आता ऑफिस, जिम, सोसायटी आणि अगदी घरीसुद्धा उपलब्ध करून देता येऊ शकतात..Udupi Tourism: मठ, बीच आणि आयलंड एकाच ठिकाणी शोधताय? मग 'या' शहराला एकदा नक्की भेट द्या!.ट्रेडमिल अर्थात धावण्याच्या यंत्रावर व्यायाम सुरू करण्याअगोदर लक्षात घ्यावयाचे मुद्दे -- व्यायाम करणाऱ्याला सर्दी, खोकला किंवा ताप नसावा.- गुडघे किंवा घोटे दुखत असल्यास किंवा त्यावर सूज असल्यास व्यायाम करू नये.- हृदय, किडनी किंवा यकृतासंबंधी काही आजार असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ट्रेडमिलवर व्यायाम करू नये.- वय 45 किंवा त्याहून अधिक असेल, तर डॉक्टरांकडून एक क्लिअरन्स सर्टिफिकेट घ्यावे.- मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असल्यास योग्य मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करावा.- व्यायाम केल्यानंतर चक्कर येणे, छातीत दुखणे असे त्रास होत असतील तर आधी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच व्यायामाला सुरवात करावी.व्यायाम सुरू करण्याआधीच "जर-तर'ची एवढी मोठी यादी देताहेत, असा विचार कोणाच्या मनात आला असेल, तर better safe than sorry एवढेच मी म्हणेन..ट्रेडमिलचे दोन प्रकार असतात,1. मोटराइज्ड (motorized)2. नॉन-मोटराइज्ड (non-motorized) .Winter Aliv Kheer Recipe: गहू–तांदळाची खीर खाल्लीच असेल, आता हिवाळ्यात ट्राय करा पौष्टिक अळीवची खीर!.ट्रेडमिलवर व्यायाम सुरू करण्याआधी करावयाची तयारी -- घाम शोषून घेतील असे कपडे.- पायाला व्यवस्थित बसणारे चांगल्या दर्जाचे शूज.- हा व्यायाम सुरू करण्याच्या अर्धा तास आधी फळाचा छोटासा भाग किंवा दोन-तीन बिस्किटे खावीत.- ट्रेडमिलवर व्यायाम सुरू करण्याअगोदर 5-10 मिनिटे वॉर्मअप करावा.- त्यानंतर सर्व स्नायूंसाठी स्ट्रेचिंग करावे.- थोडे पाणी प्यावे आणि व्यायाम करताना हाताशी पाणी ठेवावे.सकाळ अर्काईव्हमधून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.