Treadmill Tips: घरच्या जिममध्ये ट्रेडमिलचा वापर करताय? मग व्यायाम करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' गोष्टी

Treadmill Tips For Home Gym: नेकदा व्यायामाची ऊर्मी दाटून येते. पण धावपळीच्या या जगात पळण्यासाठी वेळ आणि जागा या दोन गोष्टींची कमतरता भासते. मग काय करावे कळत नाही. अशावेळी "ट्रेडमिल' हा एक अतिशय योग्य पर्याय ठरू शकतो
Monika Shinde
Benefits of Using a Treadmill at Home: आजकालच्या धावपळीच्या जगात पळण्यासाठी वेळ आणि जागा दोन्हीची कमतरता भासते आहे. या परिस्थितीत "ट्रेडमिल' हा एक अतिशय योग्य पर्याय ठरतो आहे.

