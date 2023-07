Super Food For Weight : आजकाल बहुतेक लोक लठ्ठपणामुळे त्रस्त असतात. कितीही प्रयोग केले तरी वजन काय कमी होत नाही. तर याउलट काही लोक दुबळ्या आणि सडपातळ शरीरामुळे त्रस्त असतात. लुकड्या आणि कमकुवत लोकांना वजन वाढविण्यासाठी काय करावे हे माहित नसते.

खूप बारीक असणे हे देखील अस्वास्थ्यकर शरीराचे लक्षण आहे. बारीक लोकांची प्रतिकारशक्ती अतिशय कमकुवत असते, ज्यामुळे ते लवकर आजारी पडतात. दुबळ्यापणामुळे अनेकांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव असतो. त्यांना त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आवडत नाही आणि कोणतेही कपडे आवडत नाहीत. अशा तऱ्हेने अनेकदा लाजिरवाण्या पणाला सामोरे जावे लागते.(Weight Gain)

वजन वाढवण्यासाठी चांगला आहार घेणं गरजेचं आहे. अशा गोष्टींचा आहारात समावेश करावा, जेणेकरून तुमचे वजन निरोगी पद्धतीने वाढेल. आज आम्ही तुम्हाला चरबी मिळवण्यासाठी अनेक प्रभावी घरगुती उपाय सांगत आहोत, ज्यामुळे तुमचे वजन झपाट्याने वाढेल. (Super Food For Weight : Gain These 6 things give instant strength to the weak lifeless body will remain active throughout the day)

वजन वाढीसाठी घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपाय

केळी - दररोज केळी खाल्ल्याने वजन वाढण्यास मदत होते. लठ्ठ होण्यासाठी दिवसभरात सुमारे 3-4 केळी खाणे आवश्यक आहे. ब्रेकफास्टमध्ये तुम्ही केळीशेक पिऊ शकता. वजन वाढवण्यासाठी दूध किंवा 1 दह्यासोबत केळीचे सेवन करावे. यामुळे वेगाने वजन वाढते. केळीमध्ये पौष्टिक घटक भरपूर प्रमाणात असतात, जे तुम्हाला दिवसभर ऊर्जावान ठेवतात. (Breakfast)

दूध - वजन वाढवण्यासाठी दररोज दूध प्यावे. जर तुम्हाला लवकर वजन वाढवायचे असेल तर दुधात मध मिसळून प्यावे. आयुर्वेदात दूध आणि मध हे लठ्ठपणाचे औषध मानले आहे. नाश्त्यामध्ये मधाचे दूध प्यावे आणि रात्री झोपण्यापूर्वी यामुळे पचनक्रिया मजबूत होते.

खजूर, अंजीर आणि बदाम - निरोगी वजन वाढीसाठी दररोज बदाम, खजूर आणि अंजीराचे दूध प्या. त्यासाठी दुधात ३-४ बदाम, खजूर आणि अंजीर उकळून घ्या. आता रोज रात्री झोपण्यापूर्वी हे दूध प्यावे. यामुळे वजन वाढण्यास मदत होईल आणि शरीर मजबूत होईल. (Superfood)

ओट्स आणि ओटमील - वजन वाढवण्यासाठी तुम्ही मिल्क-ओट्स किंवा मिल्क-ओटमील देखील खाऊ शकता. यामध्ये तुम्ही फुल फॅट मिल्क वापरू शकता. दुधात बनवलेले ओट्स आणि ओटमील वजन वाढवण्यास मदत करतात. यामुळे शरीराला ताकद मिळते आणि वजन वाढते.

मनुका- मनुका वजन वाढण्यास देखील मदत करते. त्यासाठी सुमारे १० ग्रॅम मनुका थोडा वेळ दुधात भिजत ठेवा. रात्री झोपण्यापूर्वी दूध उकळून हे दूध प्यावे. जर आपण हे करू शकत नसाल तर मनुका दुधासह खा. यामुळे शरीर मजबूत होते आणि वजनही वाढते. (Fruits)

सोयाबीन- सोयाबीनमध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे शरीर मजबूत होते. प्रथिनांसाठी सोयाबीनचा वापर करू शकता. नाश्त्यात सोयाबीन खाल्ल्याने वजन वाढते. सोयाबीनमध्ये प्रोटीनव्यतिरिक्त इतर आवश्यक पोषक घटक देखील असतात, जे आपले शरीर तंदुरुस्त ठेवतात.

पीनट बटर - आजकाल लोक वजन वाढवण्यासाठी पीनट बटरचा ही वापर करत आहेत. लठ्ठपणा वाढविण्यासाठी पीनट बटरचा वापर करण्याचा सल्ला जिम ट्रेनर देतात. शेंगदाणा बटरमध्ये भरपूर पोषक घटक असतात. ब्रेकफास्टमध्ये तुम्ही ब्रेड किंवा टोस्टसोबत खाऊ शकता. यामुळे वजन वाढणे सोपे होईल.

तूप- आजीच्या काळात लोक तूप खाऊन आपले शरीर मजबूत आणि निरोगी बनवत असत. वजन वाढवायचं असेल तर ही सर्वात जुनी पद्धत आहे. जेवणात तूप आणि साखर खाऊ शकता. यामध्ये भरपूर कॅलरी आणि फॅट असते, ज्यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते. (Dry Fruits)

सफरचंद आणि गाजर - चरबी मिळवण्यासाठी सफरचंद आणि गाजर खावे. सफरचंद आणि गाजर समान प्रमाणात किसून घ्या. आता दुपारच्या जेवणानंतर ते खा. यामुळे काही आठवड्यांत तुमचे वजन वाढेल.

काळे चणे - वजन वाढवण्यासाठी चण्याचे सेवन अवश्य करावे. खरे तर चणे भिजवल्यानंतर खाल्ल्याने शरीरात चांगल्या प्रमाणात प्रथिने मिळतात, ज्यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते. जिममध्ये जाणारे किंवा बॉडी बनवणारे लोक अनेकदा भिजवलेले चणे खाताना तुम्ही पाहिले असतील. चणा आपल्या आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे.