Weight Loss Tips : एवढं काय त्यात, चहा पिऊनही तुम्ही वजन कमी करू शकताय की!

Weight Loss Tips : तुला वजन कमी करायचंय ना, तर मग आधी तो चहा बंद कर, चहाने वजन जास्त वाढतंय असं रमा शामाला सांगत होती. खरंच होतं तिचं, लग्नाआधी चवळीची शेंग असलेली शामा लग्न आणि डिलिव्हरीनंतर मात्र पोतंच झाली होती. त्यात ती डायट करण्याचा प्रयत्न करत असली तरी पूर्णत्वाच नेत नव्हती.

त्यामुळे डायट काही तिच्याने होत नव्हत. जिमला जायला पैसे आणि वेळ या दोन्ही गोष्टींची चणचण.त्यामुळे कणाकणाने तिचं वजन वाढतंच होतं. पण रमाचं मात्र याउलट, रमाकडे वेळ आणि पैसा दोन्ही होतं पण तिला बारीक होण्यासाठी धडपड करण्याची गरज नव्हती.

कारण दोन मुलं झाली तरी रमा एकदम फिट होती. तिचं सांगितलं की ती न्युट्रिशनिस्ट लिमा महाजन यांना फॉलो करते. त्यांच सिक्रेट रमाने शामाला सांगितले. ते काय होते अन् ते तुम्ही फॉलो केले तर फरक पडतोय का ते पाहुयात. (Weight Loss Tips : Morning tea can also reduce weight just have to consume it like this)

लिमाचं सिक्रेट दडलं होतं चहामध्ये. चहामुळे वजन वाढते आणि वजन कमी करताना अनेक जण चहा पिणे बंद करतात, असे अनेकदा म्हटले जाते. परंतु आपण कधी विचार केला आहे का की आपण आपल्या नियमित चहाने वजन कमी करू शकता का?

न्यूट्रिशनिस्ट लिमा महाजन यांनी नुकतीच एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये सांगितले की, चहा लोकांना लठ्ठ कसे बनवू शकतो आणि त्याच चहाने आपण वजन देखील कमी करू शकता.

तुमचा नियमित चहा तुम्हाला लठ्ठ बनवतोय का?

चहा हे कमी कॅलरीयुक्त पेय आहे, त्यामुळे यामुळे थेट वजन वाढत नाही. चहामध्ये जोडलेले घटक काही प्रकरणांमध्ये वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. येथे आम्ही तुम्हाला तीन कारणे सांगत आहोत की आपल्या नियमित चहामुळे आपले वजन का वाढू शकते.

याचे पहिले कारण म्हणजे चहामध्ये वापरले जाणारे फुल क्रीम दूध. चहामध्ये फुल क्रीम मिल्क टाकल्याने कॅलरीज वाढतात. दुधात चरबी असते आणि जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास वजन वाढू शकते. लिमा महाजन सांगतात, "एका कप चहामध्ये 33-66 कॅलरीज असतात, जे दुधाच्या फॅटच्या टक्केवारीवर अवलंबून असतात.

चहाची कॅलरी कमी करण्यासाठी तुम्ही फुल क्रीमऐवजी स्किम्ड मिल्क वापरू शकता. याशिवाय त्यात मिसळलेली साखरही वजन वाढण्याचे एक कारण आहे. याशिवाय चहासोबत बिस्कीट किंवा स्नॅक्स सारखे अनहेल्दी स्नॅक्स घेतल्यास वजनही वाढते.

वजन कमी करण्यासाठी चहा कसा प्यावा?

जेव्हा वजन कमी करण्याची वेळ येते तेव्हा संयम महत्वाचा असतो म्हणजेच खाण्या-पिण्याच्या बाबतीत स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे. चहाचे जास्त सेवन केल्याने त्यात कॅफिन आणि अस्वास्थ्यकर संयुगे आढळतात, ज्यामुळे आपल्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

लिमा महाजन म्हणतात, "चहाचे सेवन दररोज दोन कपपर्यंत मर्यादित ठेवा जेणेकरून आपण त्याचा आनंद घेऊ शकाल आणि वजनदेखील नियंत्रित ठेवू शकाल." (Healthy Tea)

जेवणाच्या आधी किंवा नंतर लगेच चहा प्यायल्याने पचन आणि पोषक द्रव्यांचे शोषण होण्यास अडथळा येऊ शकतो. आपले वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना अनुकूल करण्यासाठी चहा पिण्याचा आणि आपल्या जेवणात कमीतकमी 30 मिनिटांचे अंतर ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. हा सराव आपल्या शरीरास आपल्या अन्नातून पोषक द्रव्ये प्रभावीपणे शोषून घेण्यासाठी वेळ देतो.

झोपण्यापूर्वी चहा पिणे टाळा

झोपण्यापूर्वी चहाचे सेवन केल्यास झोपेच्या पद्धती आणि पचनक्रियेत बिघाड होऊ शकतो. वजन नियंत्रित करण्यासाठी पुरेशी झोप महत्वाची आहे कारण आपल्या शरीरातील हार्मोन्स झोपेत चांगले कार्य करतात, जे आपल्या संपूर्ण आरोग्यासाठी आवश्यक आहेत. चांगल्या झोपेसाठी झोपेच्या काही तासांच्या आत चहा पिणे टाळा. (Weight Loss Tips)

असा प्या चहा

साखरेच्या गोडव्याशिवाय चहा अपूर्ण आहे. मात्र आरोग्यासाठी चहामध्ये साखरेचा वापर टाळावा किंवा फारच कमी प्रमाणात वापर करा. तसेच जर तुम्ही चहामध्ये काही कृत्रिम गोष्टीचा वापर करत असाल तर ते प्रमाण देखील कमी करा. त्या ऐवजी तुम्ही चहामध्ये मध, गूळ वापरू शकता. चहा बनवताना कमी फॅटच दूध वापर करा आणि दुधाच्या पावडरचा वापर टाळा.