मुंबई : जास्त पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. हे त्वचा, स्नायू, हाडे, सांधे इत्यादींचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी कार्य करते आणि शरीरातील पेशींना पोषण शोषून घेण्यास आणि संसर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत करते.

एवढेच नाही तर दिवसातून एकदा किंवा दोनदा गरम पाण्याचे सेवन केल्यास त्याचे इतर फायदेही होतात. उदाहरणार्थ, वजन कमी करणे. (how hot water will help in weight loss)

होय, बरेच लोक वजन कमी करण्यासाठी गरम पाणी पिण्याचा सल्ला देतात. चला जाणून घेऊया वजन कमी करण्यासाठी गरम पाणी किती फायदेशीर आहे.

गरम पाणी प्यायल्याने वजन कमी होते का ?

संशोधनात असे आढळून आले आहे की जर तुम्ही जास्त प्रमाणात पाणी प्याल तर त्यामुळे तुमचे पोट भरलेले राहाते. त्यामुळे खाणे नियंत्रणात राहाते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.

हे शरीरातील पोषक तत्वे शोषून घेण्यास देखील मदत करते आणि टाकाऊ पदार्थ काढून टाकण्याचे काम करते. २००३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की गरम पाणी पिण्याने थंड पाण्यापेक्षा जलद वजन कमी होऊ शकते.

हे कसं काम करतं ?

संशोधकांना असे आढळून आले की जेवणापूर्वी ५०० मिली कोमट पाणी प्यायल्यास ते ३० टक्क्यांपर्यंत चयापचय वाढवू शकते. जर तुम्ही पाण्याचे तापमान ९८.६ अंशांनी वाढवले ​​तर ते ४० टक्क्यांनी चयापचय वाढवते. हे ३०-४० मिनिटांसाठी चयापचय वाढवू शकते.

तापमान किती असावे ?

जर तुम्हाला गरम पाणी प्यायला आवडत नसेल तर पाण्याचे तापमान शरीराच्या तापमानापेक्षा किंचित जास्त करा. हे तुमचे वजन कमी करण्यासाठी किंवा इतर फायद्यांसाठी योग्य असू शकते. खूप गरम पाण्याचे सेवन केल्याने तुम्हाला जळजळू शकते किंवा तुमच्या अंतर्गत अवयवांना नुकसान होऊ शकते.