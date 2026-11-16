Earthshot Prize 2026: पृथ्वी वाचवण्यासाठी प्रिन्स विल्यम यांचा खास उपक्रम! काय आहे अर्थशॉट प्राइज?

PRINCE WILLIAM ENVIRONMENTAL INITIATIVE: ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट मिडलटन हे १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईत दाखल झाले आहेत. १७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या प्रतिष्ठित 'अर्थशॉट प्राइज २०२६' पुरस्कार सोहळ्याला ते उपस्थित राहणार आहेत. २०१६ नंतर या शाही जोडप्याचा हा पहिलाच एकत्रित भारत दौरा आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर एकत्र येणार आहेत. पण, नेमका अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार काय आहे? त्याची सुरुवात कधी आणि का झाली? जाणून घेऊया..अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार म्हणजे काय?पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि पृथ्वीसमोरील गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला 'अर्थशॉट प्राइज' हा जगातील महत्त्वाच्या पर्यावरण पुरस्कारांपैकी एक आहे. ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम यांनी २०२० मध्ये या पुरस्काराची सुरुवात केली..अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी १९६२ मध्ये पुढील दहा वर्षांत माणसाला चंद्रावर पाठवण्याचे ध्येय जाहीर केले होते. या मोहिमेला 'मूनशॉट' असे म्हटले जाते. याच संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन प्रिन्स विल्यम यांनी पृथ्वी वाचवण्यासाठी असेच मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी ध्येय समोर ठेवले.२०३० पर्यंत पर्यावरणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी उपाय शोधणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..अर्थशॉट प्राइजची पाच प्रमुख उद्दिष्टे कोणती?1. निसर्गाचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन: जंगल, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करून निसर्ग पुन्हा समृद्ध करणे.2. हवा स्वच्छ करणे: वायुप्रदूषण कमी करून प्रत्येकाला स्वच्छ हवा मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे.3. समुद्रांचे संरक्षण: समुद्रातील प्रदूषण कमी करणे आणि सागरी जीवसृष्टीचे रक्षण करणे.4. कचरामुक्त जग निर्माण करणे: कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे, पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधणे.5. हवामान बदल रोखणे: वाढते तापमान आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपाय शोधणे..मुंबईतील पुरस्कार सोहळ्यात काय खास?१७ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार सोहळ्याला जगभरातील पर्यावरण क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात जवळपास ५ हजार पाहुणे सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यंदा पर्यावरणासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवणाऱ्या १५ स्पर्धकांमधून पाच विजेत्यांची निवड केली जाणार आहे. तसेच, या सोहळ्यात प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल आणि ब्रिटिश संगीत बँड 'टेक दॅट' यांचे खास सादरीकरणही पाहायला मिळणार आहे..यंदाच्या Earthshot Week मध्ये आणखी काय खास?पुरस्कार सोहळ्यासोबतच 'अर्थशॉट वीक'मध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम होणार आहेत. यंदा पहिल्यांदाच 'चिल्ड्रन्स अर्थशॉट अवॉर्ड्स' दिले जाणार आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नवीन कल्पना मांडणाऱ्या आणि त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मुलांना या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.एकूणच, २०३० पर्यंत पृथ्वीचे पर्यावरण चांगले राहावे, यासाठी जगभरातील लोकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत आणि पर्यावरणाच्या समस्या सोडवण्यासाठी नवीन उपाय शोधावेत, हा अर्थशॉट प्राइजचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.