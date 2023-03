Perfect Age For Marriage : वयाच्या कोणत्या वर्षी लग्न करावे?

Perfect Age For Marriage : लग्न ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातली खूप मोठी गोष्ट असते. लग्न या एका गोष्टीमुळे माणसाचं आयुष्य बदलतं. लग्न करण्यासंदर्भात अनेकांचं वेगवेगळं मत असतं.

लग्न कोणाशी करावे, कोणत्या वयात करावे याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह असतात पण तुम्हाला माहिती आहे का वयाच्या कोणत्या वर्षी लग्न करावे? (what is the Perfect Age For Marriage read story )

वयाच्या कोणत्या वर्षी लग्न करावे?

कोणी म्हणतं की लग्नाचं एक ठराविक वय असतं तर कुणी म्हणतं लग्नासाठी वयाचं बंधन नसतं तर अनेकांना कोणत्या वर्षी लग्न करावे, याविषयी कन्फुजन असतं. आज आपण या विषयी थोडक्यात जाणून घेऊया.

जेव्हा तुमची एखाद्या व्यक्तीसोबत आयुष्यभर सोबत राहण्याची तयारी असते तेव्हा लग्न करा.

लग्न करताना मानसिक तयारी असणेही खूप जास्त गरजेचे आहे.

याशिवाय तुम्ही लव्ह मॅरेज करत असाल तर तेव्हा दोघांच्या संगन्मताने तुम्ही लग्न करू शकता.

कायद्यात मुलींसाठी विवाहाचे वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.