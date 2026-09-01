Diet Tips: ट्रेकिंग करताना काजू-बदाम खाताय? हाय अल्टीट्यूडवर ड्रायफ्रूट्स खाणे धोकादायक! वाचा तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला...

High Altitude Trekking Diet: उंच पर्वतांवर (High Altitudes) ट्रेकिंग करणाऱ्यांसाठी आहाराची योग्य निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अनेकदा ट्रेकिंगदरम्यान ऊर्जा मिळवण्यासाठी ट्रेकर्स मोठ्या प्रमाणात ड्रायफ्रूट्स आणि नट्स खातात. पण, हाय अल्टीट्यूडवर सुकामेवा (Dried Fruits) आणि नट्स (Nuts) खाताना योग्य प्रमाणात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य आणि ट्रेकिंग तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.सामान्यतः ट्रेकर्स ड्रायफ्रूट्स आणि नट्सला एकच मानण्याची चूक करतात. पण, उंच ठिकाणी हवेतील ऑक्सिजनची पातळी कमी असल्याने आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण घटल्यामुळे (Dehydration) पचनसंस्थेची कार्यक्षमता मंदावते. अशा वेळी नट्सचे अतिसेवन आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते..ड्रायफ्रूट्स आणि नट्समधील मुख्य फरकसामान्यतः सर्वच वाळलेल्या पदार्थांना ड्रायफ्रूट्स म्हटले जाते, पण पोषण आणि पचनाच्या दृष्टीने त्यांच्यात मोठा फरक आहे-ड्रायफ्रूट्स (सुकामेवा): मनुका (Raisins), वाळलेले अंजीर (Dried Figs), खजूर (Dates) आणि जर्दाळू (Apricots) हे फळे वाळवून तयार केले जातात. यामध्ये साध्या कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे चढाईदरम्यान शरीराला त्वरित ऊर्जा (Quick Energy) देण्यासाठी हे उत्तम मानले जातात.नट्स (Nuts): काजू, बदाम, पिस्ता आणि अक्रोड हे नट्सच्या श्रेणीत येतात. यामध्ये फॅट्स (निरोगी चरबी), प्रोटीन आणि फायबरचे प्रमाण भरपूर असते. हे शरीराला दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा आणि रिकव्हरी देण्यासाठी मदत करतात..Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!.हाय अल्टीट्यूडवर पचनाचा त्रास का होतो ?उंच पर्वतांवर जसे जसे चढत जाल, तशी हवेतील ऑक्सिजनची पातळी कमी होत जाते. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आणि सातत्यपूर्ण शारीरिक कष्टांमुळे पचनक्रिया मंदावते.मंद पचनक्रिया: नट्समध्ये भरपूर प्रमाणात फॅट्स आणि प्रोटीन्स असल्यामुळे ते पचण्यासाठी जास्त वेळ आणि जास्त पाचक ऊर्जा लागते.अपचन आणि पोट फुगणे: जास्त प्रमाणात एकाच वेळी काजू-बदाम खाल्ल्यास पोट जड होणे, अपचन, पोट फुगणे किंवा मळमळ होणे असा त्रास उद्भवू शकतो..हाय अल्टीट्यूड ट्रेकर्ससाठी आहाराचे नियमनट्स आणि ड्रायफ्रूट्सचा समतोल (Trail Mix): फक्त नट्स किंवा फक्त ड्रायफ्रूट्स खाण्याऐवजी दोन्हीचे थोडे-थोडे प्रमाण एकत्र करून खावे. मुठभर नट्ससोबत थोडे खजूर किंवा मनुके खाल्ल्यास शरीराला कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन आणि फॅट्सचे योग्य मिश्रण मिळते.प्रमाणावर नियंत्रण ठेवा: खूप भूक लागली तरी एकाच वेळी जास्त प्रमाणात नट्स खाऊ नयेत. थोडे थोडे करून दिवसभरात खाणे जास्त फायदेशीर ठरते..Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स आवश्यक: ड्रायफ्रूट्स किंवा नट्स शरीरातील पाण्याची गरज भागवू शकत नाहीत. नट्स पचण्यासाठी शरीराला पाण्याची जास्त गरज असते. त्यामुळे हाय अल्टीट्यूडवर सतत थोडे थोडे पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स पिणे अत्यंत आवश्यक आहे.आहाराचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन: संपूर्ण प्रवासात एकाच वेळी जास्त जेवण्याऐवजी थोड्या-थोड्या वेळाने पचायला हलका आणि कार्बोहायड्रेट्सयुक्त आहार घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.