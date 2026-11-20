Excessive Sweating While Exercising: व्यायाम करताना स्नायूंची हालचाल वाढल्याने शरीरातील उष्णता वाढते आणि अंतर्गत तापमान नियंत्रित राखण्यासाठी घाम येतो. त्वचेवरील घाम बाष्पीभवनाद्वारे शरीरातील उष्णता बाहेर टाकून शरीर थंड ठेवण्याचे काम करतो.प्रत्येक व्यक्तीला येणाऱ्या घामाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. काही जणांना खूप लवकर आणि जास्त घाम येतो, तर काहींना तुलनेने कमी घाम येतो. जास्त घाम येणे म्हणजे नेहमीच एखादा आजार आहे असे नाही, पण घामाच्या प्रमाणात अचानक किंवा असामान्य बदल झाल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये..जास्त घाम येण्यामागे कोणती कारणे असतात?डॉक्टरांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीला किती घाम येईल हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. यामध्ये अनुवांशिकता, फिटनेसची पातळी, शरीराचे वजन, वय, सभोवतालचे तापमान, आर्द्रता, व्यायामाची तीव्रता आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण यांचा समावेश होतो.नियमित व्यायामाचा परिणाम: जे नियमित व्यायाम करतात, त्यांचे शरीर शारीरिक हालचालींशी जुळवून घेते आणि तापमान नियंत्रित ठेवण्यात अधिक कार्यक्षम बनते. त्यामुळे अशा व्यक्तींना तुलनेने लवकर आणि अधिक प्रभावीपणे घाम येऊ शकतो.शरीराचा आकार आणि तीव्रता: अधिक वजन किंवा शरीराचा आकार मोठा असलेल्या व्यक्तींमध्ये तसेच उच्च तीव्रतेचा व्यायाम करणाऱ्यांमध्ये अधिक उष्णता निर्माण होते, ज्यामुळे घामाचे प्रमाण वाढू शकते..Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स....कोणत्या आरोग्य समस्यांमुळे जास्त घाम येऊ शकतो?काही वेळा जास्त घाम येणे हे एखाद्या वैद्यकीय स्थितीचे किंवा आजाराचे लक्षण असू शकते-थायरॉईड आणि चयापचय: अतिक्रियाशील थायरॉईड (Hyperthyroidism) मध्ये शरीरातील चयापचय क्रिया वाढते, ज्यामुळे सौम्य व्यायामातही जास्त घाम येऊ शकतो.रक्तातील साखर आणि इतर घटक: रक्तातील साखरेतील चढ-उतार, मधुमेहाशी संबंधित मज्जासंस्थेतील बदल, हार्मोनल बदल, काही संसर्ग किंवा विशिष्ट औषधांचा परिणाम घामाच्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो.हायपरहायड्रोसिस (Hyperhidrosis): तापमान नियंत्रणासाठी आवश्यक नसतानाही प्रमाणाबाहेर घाम येण्याची ही स्थिती आहे. यामध्ये व्यायामादरम्यान तसेच विश्रांतीच्या वेळीही जास्त घाम येऊ शकतो..कोणत्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये?व्यायामाच्या तीव्रतेशी घामाचे प्रमाण सुसंगत आहे की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे असते.थंड वातावरणात व्यायाम करूनही अचानक नेहमीपेक्षा खूप जास्त घाम येत असेल, किंवा त्यासोबत वजनात अस्पष्ट घट, हृदयाचे ठोके वाढणे, थरकाप, सततचा थकवा किंवा उष्णता सहन न होणे अशी लक्षणे दिसल्यास वैद्यकीय तपासणी करावी.चक्कर येणे, मळमळ, स्नायू दुखणे किंवा पेटके येणे, अशक्तपणा किंवा गोंधळल्यासारखे वाटणे ही लक्षणे डिहायड्रेशन किंवा उष्णतेशी संबंधित त्रासाची असू शकतात.छातीत अस्वस्थता, श्वास घेण्यास त्रास किंवा चक्कर येऊन बेशुद्ध पडण्यासारखी स्थिती आणि त्यासोबत थंड, चिकट घाम येत असल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे.पुरेसे पाणी पिणे, हवेशीर आणि घाम शोषून घेणारे कपडे वापरणे तसेच मोकळ्या, हवेशीर ठिकाणी व्यायाम करणे यामुळे शरीराचे तापमान संतुलित राहण्यास मदत होते. केवळ घामावरून एखाद्याची फिटनेस पातळी किंवा आरोग्याची स्थिती ठरवता येत नाही; आपल्या शरीराची सामान्य स्थिती ओळखून त्यातील अचानक बदल लक्षात घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे..Yoga For Everyone: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व वयोगटांसाठी 'ही' आहेत सर्वोत्तम योगासने! आरोग्य अन् मानसिक शांतीची पक्की गॅरंटी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.