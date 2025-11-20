Winter Fashion: हिवाळ्यात 'कम्फर्ट' आणि 'स्टायलिश' राहायचंय? मग स्मिता शेवाळेच्या खास टिप्स फॉलो करा!

स्मिता शेवाळे, अभिनेत्रीClothing Tips for a Cozy Winter: लहानपणी आपल्या मनावर काही गोष्टी कोरल्या जातात आणि त्या आठवणी आयुष्यभर आपल्याबरोबर राहतात. जुना 'ब्लॅक अँड व्हाइट' बॉक्स टीव्ही, रेडिओ किंवा टेरेसवर अभ्यास करताना वापरलेली चटई अशा आणि यांसह अनेक वस्तूंमध्ये भावना दडलेल्या असतात..बऱ्याचदा ह्या आठवणी ऋतूंशीही निगडित असतात. आपला मेंदू एखाद्या ऋतूशी संबंधित गोष्टींना जोडतो. यालाच मानसशास्त्रामध्ये 'असोसिएटिव्ह मेमरी' किंवा 'सेंसरी ट्रिगर' असं म्हटलं जातं..Gen-Z Post Office: डिजिटल पिढीसाठी खास! पहिले 'जेन-झी' आता आयआयटी दिल्लीत.हिवाळा सुरू झाला की, माझी आठवण म्हणजे आईने माळ्यावर ठेवलेल्या एका पिशवीमध्ये असलेले स्वेटर्स. मागच्या वर्षी थंडी संपल्यानंतर छान धुवून ठेवलेले स्वेटर पुन्हा नव्याने वापरण्याचा एक उत्साह असायचा. हिवाळ्यामध्ये शाळेच्या ट्रिप्स निघायच्या त्या वेळी लाखो विनवण्या केल्यानंतर शाल मिळायची. त्या शालीचं केवढ कौतुक वाटायचं. दिवसभर ती शाल सांभाळत राहणं हे वेगळं काम असायचं. हिवाळ्यात आवर्जून चवनप्राश खाणं सुरू व्हायचं आणि मला ते प्रचंड आवडायचं. वर्ष सरतात, काळ सरतो आपल्यातही भरपूर बदल होतात, पण काही गोष्टी पुन्हा पुन्हा तशाच कराव्याशा वाटतात याचं कारण आपल्या मनावर झालेले ते एक प्रकारचे संस्कार असतात..परंपरेने चालत आलेल्या आपल्या घरच्या रूढी मग त्या देवधर्मासह कुठल्याही असो, त्या आपण फार विचार न करता आपल्याशा कराव्यात कारण, त्यामागच्या 'लॉजिक 'पेक्षा भावना जास्त महत्त्वाच्या असतात. यावर्षी मीही धुऊन छान घड्या घालून ठेवलेले स्वेटर शॉल, स्वेट शर्ट दिवाणातून बाहेर काढले. आपसूकच मन जुन्या आठवणींनी वेढलं गेल. हे जुने कपडे दर ऋतूमध्ये किती नवीन वाटतात ! नवीन अनुभव घेण्यासाठी सज्ज झाल्यासारखे! हिवाळ्यातला हवेतला गारवा, पहाटेचा धुरकटपणा आणि गरम गरम कॉफी या बरोबरीने हिवाळ्यातल्या 'फॅशन 'लाही एक वेगळाच चार्म असतो. .StudyRoom Live Sessions: १२ वी नंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करावी? जाणून घ्या सकाळ+ स्टडीरूमचे खास लाईव्ह सेशनमध्ये.थंडीमध्ये कपड़े लेअरिंग करण्याची मुभा मिळते. मला अस वाटतं की, या ऋतूत रंगसंगतींना विशेष महत्त्व दिलं, तर आपला मूड त्या प्रमाणे आनंदी राहतो. दोन प्रकारचे कलर पॅलेट आपण हिवाळ्यामध्ये वापरू शकतो.पेस्टल कलरमध्ये गुलाबी, आकाशी, पांढरा, क्रीम असे रंग दिवसा वापरू शकतो किंवा डीप ब्राऊन, बॉटल ग्रीन, ग्रे, मस्टर, वाइन आणि ब्लॅक हेसुद्धा खूप उठावदार दिसतात. वुलन स्टोल, स्कार्फ, बनी कॅप्स, लेदर बुट क्लब हा संपूर्ण लुक फिनिशिंग टच देतो. 'कम्फर्ट' आणि 'स्टाइल' याचं परफेक्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे हिवाळा !.खास हिवाळ्यासाठीफॅब्रिकहिवाळ्यात आपण फ्लिस, वेलवेट, पश्मिना यांसारखं फॅब्रिक वापरून स्टायलिंग करायला हवं.स्मार्ट लेअरिंगहलके पण उबदार कपडे एकमेकांवर घातले, तर उत्तम स्टायलिंग होऊ शकतं. नेहमीच्या कपड्यांवर पश्मिना शाल किंवा जॅकेट. वेस्टर्न लुकवर स्कार्फ छान दिसतात.न्यूट्रल + पॉप कलरकुठल्याही मनोक्रोमॅटिक न्यूट्रल रंगावर गडद रंगाच्या अॅक्सेसरीज वापरता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.