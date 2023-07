Yoga For Weight Loss : पोटासोबत पाठीवरची चरबीही घालवतात ही योगासनं, कोणीही करू शकेल इतकी साधी आहेत!

Yoga For Weight Loss : स्त्री असो वा पुरुष प्रत्येक व्यक्तीला तंदुरुस्त आणि तंदुरुस्त शरीर हवे असते. पण आजकाल खराब जीवनशैली आणि चुकीच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे बहुतेक लोक लठ्ठपणाच्या समस्येने त्रस्त असतात.

वाढलेलं वजन आणि शरीरातील वाढेलले फॅट्स कमी करण्यासाठी बहुतेक लोक आहार, योगासने आणि व्यायाम असं सगळं सुरु करतात. पण, अनेक वेळा डाएटिंग आणि वर्कआऊट करूनही शरीराच्या काही भागांमध्ये जमा झालेली न हटणारी चरबी काही कमी होण्याचं नाव घेत नाही.

हात, पाय आणि पोटाच्या चरबीपेक्षा पाठीची चरबी कमी करणं भारी कठीण आहे. हात आणि पायांची चरबी लवकर आणि सहज कमी होते. पण, पाठ आणि पोट कमी व्हायला थोडा जास्त वेळ लागतो. (Yoga For Weight Loss : how to do dhanurasana to get rid of back fat)

पण हे लवकर होणे शक्य आहे. दररोज काही योगासनं करून, आपण पाठीची चरबी कमी करू शकता आणि टोन्ड पाठ बनवू शकता. पाठीवरील चरबी कमी करण्यासाठी तुम्हाला दररोज ही तीन योगासनं करावी लागतील. चला तर मग जाणून घेऊया या योगासनांबद्दल.

शरीरावर साठलेली चरबी पोटाभोवती असो वा पाठीवर, दोन्ही बाबतीत त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व बिघडते. हात, पाय आणि पोटाची चरबी कमी होण्याच्या तुलनेत पाठीची चरबी कमी करणे कठीण आहे, ते कमी होण्यास थोडा जास्त वेळ लागतो.

जर तुम्हीही या समस्येने त्रस्त असाल तर धनुरासनाचा आपल्या रुटीनमध्ये समावेश करून तुम्ही या समस्येपासून सुटका मिळवू शकता. जाणून घेऊया धनुरासन करण्याचा योग्य मार्ग आणि फायदे काय आहेत.(Weight Loss Tips)

धनुरासन

धनुरासनाला इंग्रजीत 'बो पोझ' असेही म्हणतात. या योगासनाचा नियमित सराव केल्याने केवळ पाठीची चरबी कमी होण्यास मदत होत नाही तर रक्ताभिसरणदेखील सुधारते. याशिवाय धनुरासनामुळे पोटाशी संबंधित समस्यांमध्येही आराम मिळतो.

धनुरासन करण्यासाठी सर्वप्रथम पोटावर झोपा.

तुमचे दोन्ही पाय जोडून गुडघ्यात वाकवा.

यानंतर, आपले हात मागे घेऊन, घोट्याला पकडण्याचा प्रयत्न करा.

नंतर दोन्ही पाय आणि हात शक्य तितक्या वर करा.

हे करत असताना दोन्ही पाय पसरवा आणि काही वेळ या स्थितीत रहा.

श्वास सोडा आणि सुरुवातीच्या स्थितीत परत या.

हे योगासन किमान ५ वेळा करा. (Yoga For Weigh Loss)

पदहस्तासन

पदहस्तासनात शरीर पुढे वाकून दोन्ही हातांनी पायांना स्पर्श करावा लागतो. यामुळे पोटाचे स्नायू ताणले जातात, ज्यामुळे पाठीची चरबी कमी होते.

पदहस्तासन कसं करायचं

पदहस्तासन करण्यासाठी सर्वप्रथम चटईवर सरळ उभे राहून ताडासनाच्या मुद्रेत या.

हळू हळू आपले दोन्ही हात आपल्या डोक्यावर वर करा.

नंतर हळूहळू श्वास सोडत शरीराला कंबरेच्या भागापासून वाकवून खाली वाकवा.

आपल्या दोन्ही हातांनी पाय स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा आणि आपलं डोकं आपल्या गुडघ्यावर ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

काही सेकंद ह्याच स्थितीत रहा. (Yoga)

चक्रासन

चक्रासनाला ‘व्हील पोज’ असंही म्हणतात. हे आसन करताना शरीराचा आकार चाकासारखा होतो. पाठीची चरबी कमी करण्यासाठी हे आसन खूप फायदेशीर आहे. या आसनाचा नियमित सराव केल्यानेही पोटाची चरबी कमी व्हायला मदत होते. ह्या आसनामुळे हात, पाय आणि पाठीचे स्नायू मजबूत होतात.