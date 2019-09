Video:पाकव्याप्त काश्मीर ही नेहरूंचीच चूक : अमित शहा

मुंबई : पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर ही पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांची चूक आहे, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले. कलम ३७० हटविण्यामागची भूमिका मांडण्यासाठी मुंबईत गोरेगावमध्ये आज, अमित शहा यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. त्यात त्यांनी पाक व्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्यासह, कलम ३७० हटविणे का गरजेचे होते आणि त्याचे परिणाम कसे सकारात्कम होत आहेत, याची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील प्रमुख उपस्थित होते.

