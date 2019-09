शरद पवार यांच्या ‘पाकिस्तान’ वक्तव्यावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

कऱ्हाड : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पाकिस्तानविषयी केलेल्या वक्तव्यावर आज, मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. पवारसाहेब मोठे नेते आहेत. त्यांनी असे कोणतेही वक्तव्य करताना विचार करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. भाजपची महाजनादेश यात्रा आज सातारा जिल्ह्यातून सांगलीकडे मार्गस्थ झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कऱ्हाड येथे पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

सांगली : शिराळ्यात ताकद वाढली; सत्यजित देशमुख भाजपमध्ये

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

शरद पवार यांनी पाकिस्तानबाबत केलेल्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विचारले असता, ते म्हणाले, ‘पवारसाहेब मोठे नेते आहेत. त्यांनी विचार करायला हवा. आपल्या बोलण्याचा फायदा भारताला होईल की पाकिस्तानला. त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की, त्यांच्या वक्तव्याचा फायदा आपल्या देशाला होतो की दुसऱ्या देशाला होतो. पवारसाहेबांची ही गोष्ट योग्य नाही.’

‘सुधारतील असे वाटले होते पण, गणेश नाईक पुन्हा चुकले’

काय म्हणाले होते शरद पवार?

शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात पाकिस्तान दौऱ्यातील अनुभव शेअर केले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘पाकिस्तानात माझे आदरातिथ्य झाले. तिथं मला सन्मान मिळाला,’ असे वक्तव्य केले होते. पाकिस्तानातील नागरिक भारतात त्यांच्या नातेवाईकांना भेटू शकत नाही. पण, कोणी भारतीय भेटला तर त्यांना नातेवाईकांना भेटल्यासारखे वाटते, असे पवार म्हणाले होते. पण, भाजपच्या नेत्यांनी पवार यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत त्यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

Nationalist Congress Party (NCP) Chief Sharad Pawar in Mumbai: I have visited Pakistan and received hospitality there. Pakistanis believe that even if they can’t go to India to meet their relatives, they treat an Indian as their relatives. (14.09.2019) pic.twitter.com/VHm5RbCHjA

— ANI (@ANI) September 15, 2019