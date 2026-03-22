Gas supply: महाराष्ट्रात LPG कोट्यात 20% वाढ! छगन भुजबलांची मोठी घोषणा; मात्र एक अटही लागू होणार, कोणती अन् कधीपासून?

जागतिक अशांतता आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली आहे की, केंद्र सरकारने राज्यात व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा वाढवण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही काळापासून गॅसच्या तुटवड्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर असलेल्या हॉटेल्स आणि ढाब्यांसाठी हा निर्णय जीवनदायी ठरला आहे..अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक एलपीजी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटाला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांना अतिरिक्त कोटा वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री छगन भुजबल यांच्या म्हणण्यानुसार, २३ मार्चपासून राज्यातील व्यावसायिक गॅस पुरवठा अतिरिक्त २० टक्क्यांनी वाढवला जाईल, ज्यामुळे एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल..केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार, हा अतिरिक्त २० टक्के गॅस कोटा प्रामुख्याने हॉटेल्स, खानावळे, रेस्टॉरंट्स आणि औद्योगिक कॅन्टीन्सना वितरित केला जाईल. अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि दुग्ध व्यवसायांनाही प्राधान्य मिळेल. राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन्स, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या कार्यक्रमांनाही या वाढीव कोट्याचा फायदा होईल..छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, २१ मार्च रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याला सुरुवातीला केवळ ३० टक्के निधी मंजूर करण्यात आला होता. आता तो वाढवून एकूण ५० टक्के करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम २३ मार्चपासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे पुणे आणि मुंबईसारख्या महानगरांमधील ठप्प झालेला हॉटेल व्यवसाय पुन्हा रुळावर येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ व्यवसायांनाच दिलासा मिळणार नाही, तर बाहेर जेवताना सर्वसामान्यांना येणाऱ्या अडचणींपासूनही सुटका मिळेल..या दिलासादायक बातमीसोबतच मंत्री भुजबल यांनी एक महत्त्वाची अटही सांगितली. त्यांनी सांगितले की, या अतिरिक्त कोट्याचा लाभ घेण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आवश्यक असेल. इतकेच नाही, तर भविष्यातील गॅसवरील अवलंबित्व आणि तुटवडा कमी करण्यासाठी या व्यावसायिक आस्थापनांना पीएनजी (PNG) कनेक्शनसाठी अर्ज करणेही बंधनकारक असेल. पुरवठा साखळी अधिक सुलभ आणि आधुनिक बनवणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.