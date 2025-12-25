महाराष्ट्र बातम्या

31st December Party : अभी तो पार्टी शुरू हुई है..! बार, पब अन् क्लब मध्ये ‘New Year Celebration’ पहाटे पाच पर्यंत चालणार

New Year Celebration: जाणून घ्या, विदेशी मद्य विक्रीची दुकाने किती वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत?
esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

31st December Party Permission in Maharashtra : थर्टीफस्ट अर्थात नवीन वर्षाच्या आगमानाचा जल्लोष करणाऱ्यांना राज्य सरकारने एक गुड न्यूज दिली आहे. ३१ डिसेंबर रोजी बार, पब, क्लब पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर विदेशी मद्य विक्रीची दुकाने रात्री एक वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हा निर्णय़ घेतला असून, अधिकृत आदेश जारी केला आहे. यामुळे कडक पोलिस बंदोबस्तात नागरिक आता पहाटेपर्यंत नवीन वर्षाचा जल्लोष करू शकणार आहेत. ड्रंक अँड ड्राइव्हचे प्रकार रोखण्यासाठी पोलिसांचा रस्त्यांवर जागोजागी कडक बंदोबस्त देखील असणार आहे.

हा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करून घेतला आहे. सर्व संबंधित परवानाधारकांना नियम व अटींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

तसेच, ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून, नाकाबंदी, तपासणी मोहीम आणि मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

