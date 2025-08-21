सोलापूर जिल्ह्यात यंदा ४१५४ सार्वजनिक मंडळे करणार गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना! परवान्यासाठी ‘येथे’ करा अर्ज; सार्वजनिक शांततेसाठी पोलिसांनी १२०० गुन्हेगारांकडून घेतले बॉण्ड

तात्या लांडगे
सोलापूर : यंदाचा गणेशोत्सव २७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात हा उत्सव साजरा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर व ग्रामीण पोलिसांनी सार्वजनिक मंडळांना ऑनलाइन व ऑफलाइन परवाने द्यायला सुरू केले आहे. त्या त्या पोलिस ठाण्याकडून परवाने मिळणार आहेत. यंदा सोलापूर शहरात ११४० तर ग्रामीणमध्ये ३०१४ सार्वजनिक मंडळांकडून गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना होणार आहे.
सोलापूर ग्रामीणमधील २५ पोलिस ठाण्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना ‘एक गाव एक गणपती’साठी आवाहन केले जाते. त्यानुसार आतापर्यंत यावर्षी २५८ गावांनी एक गाव एक गणपती बसविण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यात आणखी वाढ होऊ शकते. गतवर्षी ग्रामीणमध्ये २६८ गावांमध्ये एक गाव एक गणपती होता.
सोलापूर शहरात नवीन सार्वजनिक मंडळांना परवानगी दिली जात नसल्याने यंदाही गतवर्षी एवढ्याच मंडळे गणेशमुर्तीची प्रतिष्ठापना करतील, असे शहर पोलिसांनी सांगितले. शहरातील सुमारे सव्वालाख तर ग्रामीणमधील पाच लाखांहून अधिक घरांमध्ये गणपती असणार आहेत. दरम्यान, मंडळांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची नावे देऊन पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यातील अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना पोलिसांकडून नोटीस बजावली जाते. त्यात उत्सव काळात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही, कायद्याचे पालन होईल अशी हमी घेतली जाते.
सराईत गुन्हेगारांना पोलिसांकडून दम
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी एक व दोन किंवा त्याहून जास्त गुन्हे (शरीराविषयी) दाखल असलेल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडून बंधपत्र लिहून घेतले आहे. सण-उत्सव काळात चांगले वर्तन राहील, असे त्यात नमूद आहे. त्यात सोलापूर ग्रामीणमधील एक गुन्हा असलेले ५०५ जण असून दोन व त्यापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असलेले २९९ जण आहेत. याशिवाय शहरातील देखील सुमारे ४०० जणांकडून तसे बॉण्ड घेतले आहेत. संघटितपणे गुन्हा केलेल्यांना खुद्द पोलिस अधीक्षकांनीच समज दिली आहे. गणेशोत्सवात पोलिसांचा या सर्वांवर विशेष लक्ष असणार आहे. उत्सव काळात सार्वजनिक शांतता भंग केली तर थेट जेलमध्ये जावे लागेल, असा इशारा या सर्वांना देण्यात आला आहे.
