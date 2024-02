महाराष्ट्र

Maharashtra Police: राज्यातील ५१ सहायक पोलीस निरीक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव

- सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ; 51 Assistant Police Inspectors of the Maharashtra Police Force have approached the High Court claiming that the government has denied them promotion to the post of Police Inspector citing the order of MAT.